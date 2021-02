Discrimination envers les femmes : Google déboursera 3,8 millions de dollars

Google s’est engagé à indemniser les femmes victimes de discrimination salariale et de discrimination à l’embauche… Après avoir longtemps résisté.

L’ardoise est salée. Le département américain du Travail vient d’annoncer qu’Alphabet, la maison-mère de Google avait accepté de payer 3,8 millions de dollars pour compenser les discriminations envers les femmes principalement. Cette somme devra indemniser 2.565 femmes employées par Google à des postes d’ingénieur et près de 3.000 personnes qui s’étaient portées candidates pour travailler dans la firme américaine et n’ont pas été choisies. Parmi ces dernières beaucoup de femmes et d’Asiatiques. En outre une enveloppe de 250.000 dollars par an sur les cinq prochaines années est prévue pour faire face à d’éventuels ajustements en matière d’égalité salariale.

Et ce n’est pas tout : Google s’engage à réviser ses pratiques en matière d’indemnisation et d’embauche pour lutter contre les discriminations envers les femmes et la communauté asiatique. Avec même une petite déclaration d’auto-flagéllation en prime : « Nous pensons que tout le monde devrait être payé en fonction de son travail et non de sa personne, et investir massivement pour rendre nos processus de recrutement et de rémunération justes et non faussés » a affirmé un porte-parole de Google, repris par Techcrunch.

Google a donc finalement changé de discours depuis qu’il a été visé par une « class action » (action de groupe) en 2017 et mis en accusation à plusieurs reprises pour discrimination.

Lire : Égalité salariale : Google sur le grill

Quelques années auparavant, la star des Gafas se posait en exemple pour la féminisation des équipes.

Voir : La Silicon Valley au travail pour se féminiser

Un combat qui n’est jamais gagné. Aux Etats-Unis pas plus qu’en France où la class action n’est pas encore développée. Une seule action de groupe a été menée depuis que cette possibilité est entrée dans le droit français en 2016 et la procédure est encore loin d’aboutir ( Lire : Action de groupe pour en finir avec les discriminations systémiques des femmes)

