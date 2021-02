Du ciné et des hommes

Alors que l’Académie des César est enfin paritaire, les premières nominations pour 2021 ne le sont pas. Par ailleurs, le président du CNC est mis en examen pour agression sexuelle.

L’académie des César a dévoilé mercredi 10 février les premières nominations pour l’édition 2021. Et les réalisatrices ne se bousculent pas dans cette sélection compliquée par la crise du Covid.

La révolution féministe du milieu du cinéma est donc loin d’être terminée. Au terme de longues années de batailles, couronnées par une cérémonie explosive en 2020, l’académie des César a fini par devenir paritaire dans sa composition.

Lire : L’ACADÉMIE DES CÉSAR ENFIN DÉMOCRATIQUE ET PARITAIRE

Mais cette instance de consécration du 7ème art ne récompensera pas autant de films réalisés par des femmes que de films réalisés par des hommes. Elle n’a probablement pas encore beaucoup de choix, les femmes ayant plus de difficulté à faire financer leurs films.

Résultat : peu de réalisatrices dans cette première sélection : 13 nominations pour Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, d’Emmanuel Mouret, 12 pour Adieu les cons, d’Albert Dupontel et autant pour Eté 85, de François Ozon. Et, enfin un film d’une réalisatrice : 8 nominations pour Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. Elle est aussi la seule femme parmi les cinq cités pour le prix du meilleur film. Une seule femme pour la meilleure réalisation : Maïwenn pour ADN.

Mais côté meilleur premier film, un espoir de changement. Deux femmes sont citées dans une sélection de cinq œuvres : Maïmouna Doucouré pour Mignonnes, et Manele Labidi pour Un divan à Tunis.

Mise en examen

Cette même semaine, autre nouvelle révélant une certaine toxicité dans le monde du cinéma : le président du Centre national du cinéma (CNC), Dominique Boutonnat, a été mis en examen, jeudi 11 février, pour agression sexuelle et tentative de viol et placé sous contrôle judiciaire a indiqué l’AFP. La plainte, déposée le 7 octobre, émanerait de son filleul de 22 ans. Plusieurs syndicats et le collectif 50/50 qui milite pour la parité au cinéma, ont appelé à la mise en retrait de la présidence du CNC de Dominique Boutonnat.

