ZéroCliché : Apprenez le journalisme sans sexisme

LesNouvellesNews.fr vous proposent ce guide pour briller au concours « Zéro Cliché » organisé par le CLEMI, Centre pour l’éducation aux médias et à l’information. Un concours « pour l’égalité filles-garçons » qui invite les enseignants à « concevoir avec [vos] élèves des productions médiatiques (articles, blogs, émissions télé ou radio, podcasts, reportages, etc.) pour analyser les stéréotypes de genre dans la vie quotidienne.«

Si vous participez au concours #ZéroCliché, le guide que nous mettons à votre disposition ci-dessous veut vous permettre de débusquer les stéréotypes de sexes qui s’infiltrent dans le récit de l’information et de voir comment ces médias façonnent les mentalités. C’est une travail que nous fasons quotidiennement dans notre journal en ligne LesNouvellesNews.fr.

Mais d’abord, commençons par une présentation de notre journal en ligne.

Créé en 2009, LesNouvellesNews.fr porte un regard féministe sur l’actualité. Il a été créé par Isabelle Germain, Journaliste, qui a longtemps milité pour un meilleur équilibre entre femmes et hommes dans le contenu de l’information -Elle a été présidente de l’Association des femmes journalistes et membre du Haut Conseil à l’égalité.

Aujourd’hui encore, dans les grands médias d’information, les femmes comptent pour moins d’un tiers des personnes citées. Les hommes occupent l’espace et sont le plus souvent dirigeant, experts ou héros (sportif). Les garçons trouvent beaucoup de modèles valorisants dans ces médias d’information. Mais les femmes sont bien moins visibles et occupent des rôles secondaires. Elles sont le plus souvent « femme de », témoin anonymes, objets de décoration ou victimes.

Hiérarchie des sujets, choix des interlocuteurs, qualifications, disqualifications… dans le récit de l’actualité, le masculin l’emporte. Les violences sexistes et sexuelles sont « mâle-traitées » : pourquoi interroger les mœurs ou la tenue d’une victime de viol et pas celles de son agresseur ? Les sportives sont quasiment invisibles (ce qui dissuade les filles de faire du sport dès la préadolescence). La presse économique applaudit les entrepreneurs qui affichent les plus fortes rentabilité et pas les travailleuses qui produisent des biens et services permettant d’accroître le bien-être dans la société. Les pages cultures des journaux montrent plus de femmes que les autres rubriques mais ces femmes sont plus souvent muses qu’autrices, et sont souvent mises en valeur pour leur physique…

Un autre genre d’information est possible et c’est cet autre genre d’information que nous produisons quotidiennement dans LesNouvellesNews.fr

Un livre

De toutes ces années à délivrer une actualité dépourvue de stéréotypes de sexe et à porter la plume dans la plaie du sexisme, Isabelle Germain a fait un livre. Elle raconte ce journalisme de combat car, oui, il s’agit bien d’un combat culturel face à de grands médias qui confortent chaque jour des stéréotypes sexistes. Le combat du pot de terre contre le pot de fer…

Chapitre après chapitre, thème par thème, elle détricote l’actualité que nous voyons, lisons et écoutons quotidiennement pour donner de la voix aux femmes et imposer de nouveaux questionnements, une autre hiérarchie des sujets ou encore d’autres angles d’éclairage de l’actualité. C’est ce que nous vous proposons de faire avec vos élèves.

Journalisme de combat pour l’égalité des sexes. La plume dans la plaie du sexisme, Isabelle Germain, LNN édition

Notre guide pour le concours « Zéro Cliché » 2024

Voici notre guide pour interroger la place et l’image des femmes et des hommes dans les médias et, par conséquent, dans la société.

Vous pouvez proposer à vos élèves de réaliser une revue de presse du jour, de la semaine ou du mois, choisir d’analyser une semaine de journal télévisé, de matinale radio ou encore une rubrique en particulier dans un ou plusieurs journaux. A partir du matériau choisi vous pourrez réaliser :

Une analyse quantitative : combien de femmes, combien d’hommes sont cités ou s’expriment dans ces journaux ou ces articles ? Combien apparaissent sur les photos ? Sont-ils/elles cité.es avec leur nom, prénom fonction ? Prénom seul ? anonymes ?

: combien de femmes, combien d’hommes sont cités ou s’expriment dans ces journaux ou ces articles ? Combien apparaissent sur les photos ? Sont-ils/elles cité.es avec leur nom, prénom fonction ? Prénom seul ? anonymes ? Une analyse qualitative : quelles sont les fonctions des personnes citées, de quoi parlent-elles, comment apparaissent-elles sur les photos, comment sont-elles décrites par les journalistes ?

: quelles sont les fonctions des personnes citées, de quoi parlent-elles, comment apparaissent-elles sur les photos, comment sont-elles décrites par les journalistes ? Une analyse sémantique : y-a-t-il inversion de culpabilité ? (est-ce qu’on parle par exemple d’ « amoureux éconduit » pour désigner un homme qui a commis un féminicide ou un homme violent ?) Quelles sont les questions que l’on pose et (surtout) celles que l’on ne pose pas ?) Quel impact a ce discours médiatique sur les mentalités ?

Exemple : dans la presse économique on demande aux femmes dirigeantes comment elles concilient vie familiale et vie professionnelle, jamais aux hommes. Impact sur les mentalités : tout le monde finit par penser qu’il est normal que les femmes donnent la priorité à leur vie familiale au détriment de leur carrière.

Exemple : les rubriques « sport » des journaux consacrent plus de 90 % de leur surface éditoriale au sport masculin. Cela induit un cercle vicieux pour le sport féminin : Pas de visibilité => pas de sponsor => peu de pratiquantes => les filles pratiquent moins de sport et de compétition. Cela induit des croyances délétères : tout le monde trouve normal que, le week end, papa aille faire du sport avec les copains tandis que maman s’occupe de la maisonnée.

=> Pour vous inspirer dans ce travail, voici quelques articles généraux et plus spécifiques à chaque rubrique. Dans chacun de ces articles, vous trouverez des liens sur des articles plus anciens. C’est dans la rubrique « Médias » et plus particulièrement la sous-rubrique « Bruits et chuchotements » que vous trouverez le plus de sujets sur le (mâle)-traitement de l’information.

Pour commencer, des généralités sur la place des femmes et des hommes dans les médias.

Un article sur le dernier rapport sur la place des femmes dans les médias réalisé par Médiawatch est à lire ici : L’INFORMATION, MIROIR DÉFORMANT SEXISTE DE LA SOCIÉTÉ. Dans cet article, vous trouverez des liens vers d’autres enquêtes sur le même thème (comme MÉDIATISATION DES FEMMES INFÉRIEURE À 20 % : IL FAUDRA FAIRE BEAUCOUP MIEUX EN 2024 !)

Ici, vous comprendrez que les médias sont responsables du sexisme à travers ce qu’ils disent mais aussi et surtout à travers ce qu’ils ne disent pas : MORT DE JANINE ANQUETIL, VEUVE DE JACQUES, HÉROS DES MÉDIAS MALGRÉ TOUT

Méfiez-vous des mauvaises explications à l’orientation professionnelle des filles : MISS FRANCE, LES FILLES ET LES MATHÉMATIQUES : AUTOCENSURE OU MISOGYNIE AMBIANTE ?

Le sexisme parfois condamné : SEXISME N’EST PAS LIBERTÉ D’EXPRESSION : LA CEDH CONFIRME LA CONDAMNATION DE C8

… En interrogeant notre moteur de recherche, vous trouverez des sujets sur toutes les thématiques possibles sur les stéréotypes dans les médias.

Des questions ? Postez-les en commentaire ci-dessous.

Nous faisons partie du jury du Prix #ZéroCliché, nous avons hâte de découvrir votre travail ! 🤗

Vous devez vous connecter ou vous abonner pour ajouter cet article à votre classeur.