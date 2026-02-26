Ecarts de salaires : les femmes toujours assignées aux travaux les moins rémunérateurs

Le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 21,8 % à celui des hommes et leur volume de travail rémunéré inférieur de 9,1%. L’INSEE note une réduction des écarts mais les femmes ont toujours les jobs moins bien payés et le travail non rémunéré qui leur est assigné handicape leurs carrières.

Selon les derniers chiffres de l’INSEE publiés ce jeudi 26 février, en 2024, dans le secteur privé, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 21,8 % à celui des hommes. Le volume de travail rémunéré des femmes est moindre – moins souvent en emploi que les hommes au cours de l’année et plus fréquemment en emploi à temps partiel. Alors l’Insee a fait les calculs « à temps de travail identique » et… le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes, de 14,0 % en équivalent temps plein (EQTP).

« Répartition genrée des professions »

Non seulement les femmes ont un moindre volume de travail rémunéré mais elles souffrent de la « répartition genrée des professions ». Dit autrement : le travail assigné aux femmes n’a pas ou très peu de valeur. Si elles sont moins en emploi que les hommes c’est parce qu’elles travaillent plus qu’eux à temps partiel ou interrompent leur carrière pour prendre en charge le travail domestique et familial non rémunéré. Et le travail « genré » féminin est bien moins rémunéré que le travail « genré » masculin. C’est vrai pour le choix des secteurs d’activité et pour la place occupée dans la hiérarchie des postes et des salaires.

42 % des postes salariés mais 24 % des postes les plus rémunérés

« En 2024, les femmes représentent 42 % des postes salariés du privé en EQTP, mais seulement 24 % des 1 % des postes les plus rémunérés. » souligne d’emblée l’INSEE.

A cela s’ajoute de la discrimination pure et simple : « Pour le même emploi exercé dans le même établissement, l’écart de salaire net en EQTP est de 3,6 %.

Plus en détail : En 2024, parmi les salariés exerçant leur emploi principal dans le secteur privé, le revenu salarial des femmes est en moyenne de 22.060 euros annuels contre 28.220 euros pour les hommes. Soit 21,8 % de moins pour les femmes.

Parce qu’elles sont moins souvent en emploi que les hommes au cours de l’année et occupent plus fréquemment un emploi à temps partiel, le volume de travail annuel des femmes est inférieur de 9,1 % à celui des hommes en 2024. Donc, en EQTP, l’écart de rémunération atteint 14,0 %.

Pas de changements structurels

Certes, l’écart de revenu diminue depuis 1995 où le salaire net moyen des femmes en EQTP était inférieur de 22,1 % à celui des hommes. Soit un écart réduit de 8,1 points. Mais ça ne s’explique pas par des changements structurels. Si l’écart se réduit, c’est parce que les femmes ont travaillé encore plus obtenir des jobs bien rémunérés. La part des femmes parmi les cadres dans le secteur privé est passée de 23 % en 1995 à 38 % en 2024. L’écart de volume de travail annuel moyen rémunéré s’est aussi réduit, passant de 14,9 % en 1995 à 9,1 % en 2024.

Autre raison des écarts de salaires : Les inégalités augmentent avec l’âge. Si la différence de salaire net en EQTP est de 14 % globalement, elle est de 3,2 % parmi les salariés de moins de 25 ans et atteint 24,1 % chez les 60 ans ou plus. À l’inverse, les différences de temps de travail sont plus élevées pour les moins de 25 ans : celui des jeunes femmes est inférieur de 15,8 % à celui des jeunes hommes. L’explication : une entrée plus tardive des femmes sur le marché du travail, car elles sont en moyenne plus diplômées que les hommes.

Catégories socioprofessionnelles genrées

Les inégalités varient selon les catégories socioprofessionnelles. « Parmi les ouvriers, les écarts entre les femmes et les hommes sont marqués tant pour le volume de travail annuel moyen (20,0 %) que pour le salaire net moyen en EQTP (11,7 %). À l’opposé, les employés sont la catégorie pour laquelle les écarts sont les moindres, à la fois pour le volume de travail (1,3 %) et pour le salaire net en EQTP (1,9 %). »

« Les écarts de salaires en EQTP sont plus marqués parmi les cadres (14,8 %) que parmi les professions intermédiaires (11,2 %), alors que c’est l’inverse pour les écarts de volumes de travail (4,3 % contre 9,8 %). »

L’ampleur des inégalités salariales entre femmes et hommes varie également selon le secteur d’activité. L’écart de salaire net moyen en EQTP est le plus élevé (22,7 %) dans les services mixtes (information-communication, services financiers et immobiliers), activités en moyenne les plus rémunératrices. À l’inverse, dans la construction, les salaires moyens des femmes sont légèrement supérieurs à ceux des hommes (de 2,0 %) car les femmes y sont rares, hormis parmi les cadres, mieux rémunérés en moyenne que les autres salariés.

« ségrégation professionnelle »

La « ségrégation professionnelle » explique toujours l’essentiel des différences de salaire en EQTP entre femmes et hommes.

Les femmes sont particulièrement sous-représentées dans certains secteurs d’activité, comme la construction ou les transports : elles ne représentent par exemple que 0,6 % des maçons qualifiés et 3,2 % des conducteurs routiers. À l’inverse, seulement 4,7 % des secrétaires sont des hommes.

La ségrégation professionnelle est aussi le reflet d’inégalités hiérarchiques : par exemple, les postes de cadres dirigeants des grandes entreprises sont occupés à moins d’un tiers par des femmes.

Moins de femmes vers le haut de l’échelle salariale

ET « la part des femmes diminue le long de l’échelle salariale » dit l’INSEEE n 2024, les femmes occupent 42 % des emplois en EQTP du secteur privé. Mais une proportion bien plus importante des emplois à bas salaires. Les femmes sont représentées à 54 % pour des niveaux de salaire autour de 1 430 euros net mensuels mais seulement à 34 % pour le niveau du 9e décile (4.334 euros). Et au-dessus du 99e centile (10.261 euros), c’est-à-dire parmi les 1 % de salariés les mieux rémunérés, leur part n’est plus que de 24 %.

Le coût des enfants sur les carrières des femmes

L’INSEE souligne aussi que « l’écart de salaire net en EQTP entre femmes et hommes croît avec le nombre d’enfants : en 2022, il est en moyenne de 5,8 % parmi les salariés du privé n’ayant pas d’enfant, mais atteint 28,2 % entre les mères et les pères de trois enfants ou plus. Ces différences proviennent à la fois de la baisse de salaire observée après la naissance mais aussi des carrières durablement ralenties des mères ». Bien-sûr, les différences de volumes de travail rémunéré entre les femmes et les hommes sont aussi plus marquées pour les salariés parents que pour ceux qui n’ont pas d’enfant… Mais elles sont moindres : 11,9 et 23,1 % parmi les parents d’enfants de trois ans ou moins et 17,7 % pour ceux ayant trois enfants ou plus.

Si l’Insee souligne une réduction des écarts en presque trente ans – le titre de son étude est : La réduction des écarts de salaires se poursuit à un rythme proche de sa tendance sur longue période – Mais c’est la persistance des obstacles structurels à l’égalité qui doit être soulignée.