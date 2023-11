Education à la sexualité : un livre blanc face à l’extrême droite

L’éducation à la sexualité est défaillante. L’enjeu est la lutte contre les VSS. L’extrême droite s’organise pour laisser les jeunes dans l’ignorance. Et le gouvernement fait la sourde oreille.

Photo Equipop sur X

Aucun.e ministre invité.e n’était présent.e au Sénat lundi 6 novembre lors de la présentation du livre blanc « pour une véritable éducation à la sexualité ». Un livre blanc rédigé par une dizaine d’association allant du Planning familial à l’association féministe En avant toutes avec des organisations représentantes des établissements scolaires comme un syndicat de chef.fes d’établissement, un syndicat d’infirmières scolaires ou un syndicat d’élèves.

Le livre blanc parle de « véritable » éducation à la sexualité parce que si cette éducation est préconisée par les textes, elle n’est toujours pas réellement effective. Une loi de 2001 prévoit trois séances annuelles d’éducation à la sexualité. Mais on est très loin du compte. Selon un sondage Ifop publié en mars dernier, 17 % des 15-24 ans n’ont jamais bénéficié de ces cours pendant leur scolarité. Et, parmi les autres, seul un tiers disaient avoir bénéficié des trois séances annuelles prévues. Sur le sujet, les établissements scolaires avancent en ordre dispersé. Certains font faire ces cours par les infirmières scolaires, d’autres par des professeurs volontaires, d’autres sont aidés par des associations comme le planning familial… tous sont limités par le manque de moyens et par le flou de ce qui leur est demandé.

Les enjeux

Pourtant les enjeux de l’éducation à la sexualité sont énormes comme l’ont fait remarquer plusieurs intervenants. D’abord la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). En l’absence de cette éducation, l’école laisse le champ libre au porno devenu facilement accessible. Un récent rapport du HCE soulignait l’omniprésence de la violence envers les femmes dans l’industrie du porno.

L’éducation à la sexualité permet aussi de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles ou contre les grossesses non désirées. Et elle permet de dégonfler certaines formes de harcèlement scolaire en évoquant différentes orientations sexuelles. Entre autre…

Ces apprentissages de tolérance et de lutte contre la domination masculine irritent le groupe d’extrême droite « parents vigilants » qui tenait colloque quelques jours avant, au Sénat également. Un groupe très bien organisé pour infiltrer l’école et faire capoter les enseignements à la sexualité.

Face à lui, pas de réaction énergique. Lors de la présentation du Livre blanc, Marion Marty, conseillère au cabinet de Gabriel Attal, ministre de l’Education, a pris la parole pour annoncer que le Conseil national des programmes allait être saisi pour intégrer solidement ces enseignements. Elle n’a pas convaincu l’assemblée.

Comme au moment des ABCD de l’égalité, le gouvernement fait le dos rond pour ne pas affronter l’extrême droite sur ce sujet.

Le livre blanc, très bien fait, mâche pourtant le travail du gouvernement pour mettre en place ces enseignements. Il propose un « plan national pluriannuel » et livre de nombreuses recommandations. Mais en ne faisant -presque- rien, le gouvernement laisse le champ libre à l’extrême-droite des « parents vigilants ».

