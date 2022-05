Efficace résistance passive des dirigeants à l’égalité professionnelle

————————————————–Annonce————————————–—————



Comment BOOSTER LES CARRIÈRES DES FEMMES ?



💡 En suivant les formations organisées par Les Nouvelles News !







Pourquoi si peu de femmes aux sommets des entreprises ? Parce que, dans les têtes des femmes, comme dans celles des dirigeants, des «croyances limitantes» sont solidement ancrées. Nous pulvérisons ces croyances et apprenons aux femmes des techniques de prise de parole qui leur permettront de déminer le chemin vers les sommets. C’est NOTRE FORMATION « SPEAK UP- déclic ».



Pour en savoir plus et vous inscrire c’est ici : https://www.lesnouvellesnews.fr/formation-declic-paris/

Pour accompagner les dirigeants dans le management de l’égalité professionnelle, nous intervenons en entreprise. Contactez-nous 👉 formation@lesnouvellesnews.fr



Pour organiser des formations SPEAK UP – déclic dans votre entreprise : formation@lesnouvellesnews.fr

Formation Déclic / SPEAK UP : Prendre la parole pour booster sa carrière.

Formation Manager l’égalité professionnelle : Définir des stratégies de promotion de la mixité à tous les niveaux.

Des formations sur mesure : Formations et conférences sur toutes les thématiques de l’égalité femmes-hommes.