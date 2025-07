Égalité professionnelle : les syndicats lancent une action de groupe contre Safran HE au nom des travailleuses

La CGT et la CFE-CGC ont entamé une action de groupe à l’encontre de Safran – et plus particulièrement de sa branche Helicopter Engines (HE) – pour discrimination salariale. Depuis 40 ans, les femmes recrutées au sein de l’entreprise gagnent moins que leurs collègues masculins : une inégalité dès l’embauche qui pourrait bien coûter très cher au constructeur d’hélicoptères.

