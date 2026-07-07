Exhibition sexuelle à la piscine : la romancière Virginie Grimaldi brise l’injonction au silence

À la piscine, les violences sexistes et sexuelles se multiplient. Récemment, Virginie Grimaldi a pris la parole pour dénoncer un cas d’exhibition sexuelle dans une piscine à Biarritz. La romancière est depuis la cible d’un tsunami d’insultes sexistes.

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