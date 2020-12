Gitanjali Rao, 15 ans, personnalité de l’année pour le Time

Cette année le magazine Time couronne une jeune scientifique, plusieurs fois médaillée, notamment pour ses travaux sur l’eau potable contaminée ou la cyberintimidation

Depuis presque une centaine d’années, en décembre, l’hebdomadaire américain Time désigne une personnalité de l’année. Pour la première fois, il a choisi de remettre le titre à un enfant. Et cet enfant est une jeune fille de 15 ans. La « Kid of the year » s’appelle Gitanjali Rao est indienne américaine, originaire du Colorado et mène des recherches scientifiques afin de « régler les problèmes du monde ». Encore une jeune fille pour prendre la place des traditionnels héros, comme l’an dernier (lire : GRETA THUNBERG PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE, LES CLIMATOSCEPTIQUES EN COLÈRE)

A la une du magazine, Gitanjali Rao porte plusieurs médailles autour du cou. A son actif : un dispositif permettant d’identifier des traces de plomb dans l’eau, destiné notamment aux pays en développement. Elle a aussi créé une application et une extension de Google Chrome permettant de détecter le cyber-harcèlement : avant de publier un commentaire, il est possible de savoir savoir s’il est injurieux, ou blessant et de se voir proposer des alternatives. En ce moment, elle travaille sur un produit permettant de détecter l’accoutumance d’un patient aux opioïdes En parallèle, elle a aussi écrit un livre sur les jeunes innovateurs.trices, donne des conférences et des cours à des enfants. Quand elle ne travaille pas à régler les problèmes du monde elle déclare aussi avoir une autre passion : la pâtisserie. Sa passion pour les sciences est née à cinq ans quand son oncle lui a offert un jeu de chimiste

5000 autres jeunes créatifs étaient en concurrence avec elle pour l’obtention de ce prestigieux prix qu’elle apprécie à sa juste valeur. Et sens des responsabilités. Interviewée par Angelina Jolie, elle dit vouloir pousser les jeunes à construire un monde meilleur : « Mon objectif est non seulement de créer mes propres appareils pour résoudre les problèmes du monde, mais aussi d’inspirer les autres à faire de même. Parce que, d’après mon expérience personnelle, ce n’est pas facile quand on ne voit personne d’autre comme nous ».

Elle veut, en outre casser l’image du scientifique pour rendre le rêve possible à tous et surtout à toutes « Je ne ressemble pas à l’idée qu’on se fait du scientifique, généralement, ce sont des hommes, âgés, souvent blancs. Mon but est d’inspirer d’autres jeunes à faire comme moi, leur donner un modèle. »

