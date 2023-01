Greta Thunberg cloue le bec à l’influenceur arrêté par la police

Energiedepetitebite@achètetoiunevie.com a tweeté la militante suédoise à un « influenceur » qui l’interpelait en se vantant de posséder plusieurs voitures très polluantes… avant d’être arrêté par la police pour proxénétisme.

Greta Thunberg, Berlin 2021 Stefan Müller

Greta Thunberg a terminé l’année 2022 avec l’un des plus grands tweets de l‘histoire du petit oiseau bleu. La jeune militante suédoise pour le climat a cloué le bec à la violence misogyne et à l’aversion pour l’action climatique.

Le 27 décembre, Andrew Tate, 36 ans, ancien kickboxeur, présenté comme « influenceur »,banni des réseaux sociaux hors Twitter, lui a envoyé un message hostile vantant sa collection de 33 voitures de sport bien polluantes. « Veuillez fournir votre adresse électronique afin que je puisse envoyer une liste complète de ma collection de voitures et de leurs énormes émissions respectives » a-t-il écrit.

Réponse courte de Greta Thunberg disant d’écrire à l’adresse smalldickenergy@getalife.com, qui signifie, littéralement, « énergie de petite bite@achète-toi une vie.com ».

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Décryptage : l’expression « small dick energy » peut se lire comme l’opposé de l’expression populaire anglophone Big dick energy « un mélange entre le charisme et la confiance en soi, à quoi s’ajoute la capacité naturelle à faire en sorte que les autres se sentent bien » expliquent les Inrockuptibles, qui ajoutent « Dans un sens, c’est l’opposé d’une masculinité toxique ».

Andrew Tate a ensuite été arrêté par la police et Greta Thunberg a ironiquement affirmé que c’était à cause de l’échange de tweets.

Andrew Tate a été interpellé en Roumanie dans une affaire de proxénétisme aggravé. Selon un communiqué de la Direction roumaine des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme, son frère et lui sont soupçonnés de crimes en bande organisée, de viol et de traite d’êtres humains en Roumanie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Six femmes les accusent de les avoir séquestrées et forcées par la violence à la prostitution et à la production de films pornographiques. Selon la presse roumaine, citée par l’AFP, deux femmes avaient été libérées de la propriété des frères Tate à Bucarest par la police au printemps. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour 24 heures et le tribunal doit se prononcer sur une possible détention provisoire de 30 jours.

Greta Thunberg a pu ironiser sur le fait que l’arrestation avait été permise par l’échange de tweets parce que le délinquant avait répondu pompeusement à son message tentant de réaffirmer sa masculinité toxique dans une vidéo de lui en robe de chambre, avec un cigare et une boîte à pizza comme accessoires. Sur les images, à la réception de pizzas, il demandait à « bien veiller à ce que ces emballages ne soient pas recyclés » avant d’être arrêté et Greta Thunberg twittait : « Voilà ce qui se passe quand on ne recycle pas son carton à pizza. » (On a pu croire que les inscriptions sur le carton à pizza avaient permis à la police de le retrouver) En fait, la justice roumaine enquêtait sur les deux frères depuis début 2021.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022

Avant d’être arrêté, le délinquant en avait rajouté une couche dans la bêtise anti-climat : « Comment oses-tu ? » écrivait-il à Greta Thunberg en référence à son discours à la tribune de l’ONU lors d’un sommet pour le climat en 2019. La militante avait alors accusé de « trahison » les dirigeants du monde. « Des gens souffrent, des gens meurent, et des écosystèmes s’écroulent. Nous sommes au début d’une extinction de masse, et tout ce dont vous parlez c’est d’argent, et de contes de fées racontant une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? » déclarait-elle à la tribune.

