Dans « Imbattables ! 50 sportives d’exception qui ont marqué l’Histoire », Isabelle Fougère raconte le long combat des femmes pour prendre leur juste place sur les terrains de sport. Entretien vidéo.

Elles ont conquis une liberté des femmes toujours remise en question : celle de disposer de leur corps. Les « Imbattables », ont bousculé les tabous, les préjugés ou les règles de « bienséance » excluant les femmes des terrains de sport. Avant des Jeux Olympiques 2024, qui accueilleront autant de compétitrices que de compétiteurs, il faut avoir en tête cette longue histoire d’empêchements pour qu’elle ne se reproduise pas. Pour se donner « de la force et du courage » pour les combats qu’il faut encore mener nous dit Isabelle Fougère .

Imbattables !, 50 sportives d’exception qui ont marqué l’histoire, Isabelle Fougère, Alisio

Présentation de l’éditeur :

« ELLES SONT ATHLÈTES, MARATHONIENNES, PILOTES, NAGEUSES, JOUEUSES DE TENNIS, SKIEUSES, NAVIGATRICES, SURFEUSES OU ESCRIMEUSES. VOUS EN CONNAISSEZ CERTAINES, D’AUTRES VOUS SONT PROBABLEMENT INCONNUES…

De l’Antiquité à nos jours, Isabelle Fougère raconte 50 destins de sportives, toutes pionnières et d’une combativité exceptionnelle : Alice Milliat, qui créa les Jeux olympiques féminins en 1922 envers et contre tous ; Simonne Mathieu, tenniswoman et résistante ; Marie-José Pérec et les soeurs Williams, qui ont subi racisme et moqueries ; ou encore la surfeuse Justine Dupont, qui milite aujourd’hui pour l’égalité des salaires.

L’autrice retrace la longue épopée de ces femmes qui, pour se faire une place dans le monde de la compétition internationale, ont dû bousculer bien des préjugés et des tabous. Autant de modèles inspirants pour les jeunes générations.

Écrivaine et réalisatrice, Isabelle Fougère a été reporter pour la presse française et étrangère. Elle est autrice de romans, dont Potosí en sol mineur (Artem & Cetera/Blume) et Alma (Le Bec en l’air), d’essais, dont Méditations du monde (Bayard) et La Fabuleuse Histoire de la magie et de la sorcellerie (Larousse). Elle est également réalisatrice de documentaires pour Arte, TV5 Monde ou France Culture (Alma, une enfant de la violence ; Prévert exquis) et de fictions (Des Juliettes et des Roméos). »