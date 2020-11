Iran : Nasrin Sotoudeh, militante des droits humains, est sortie de prison

Après avoir passé plus de deux ans derrière les barreaux et suivi une grève de la faim, l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh est enfin rentrée chez elle. Et vient d’être testée positive au Covid-19.

« Je vous le dis haut et fort : les prisonnier·es politiques puisent dans votre amitié et votre soutien la force de survivre » a écrit Nasrin Sotoudeh à sa sortie de prison, remerciant ainsi la communauté internationale qui n’a eu de cesse de la soutenir depuis le début de son combat. Après une grève de la faim de 45 jours (stoppée fin septembre), l’avocate lauréate du prix Sakharov du Parlement européen avait été hospitalisée d’urgence, avant d’obtenir sa libération provisoire le 7 novembre dernier. Ainsi que l’a annoncé son mari sur twitter.

#NasrinSotoudeh thanks all human rights activists and organizations in fighting for her freedom. She is home now and working on her health getting better. We wish her well.

Photo is when she in entering her house after released from prison today.#FreeNasrin pic.twitter.com/UANIVsDjgk

— Nick Sotoudeh (@NickSotoudeh) November 7, 2020