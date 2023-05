Juin : Agenda « Les moments des Sisyphes »

La lutte contre les stéréotypes de sexe et contre le sexisme est un travail de Sisyphe (Nous en parlions ici : Rendons Sisyphe heureuse). L’agenda des Sisyphes, comme LesNouvellesNews.fr, vous propose un regard féministe sur l’actualité. Il cite les manifestations, spectacles, conférences ou rencontres qui participent à construire un monde égalitaire. Chaque « Moment des Sisyphes » est une pierre de plus en haut de l’édifice.

Cet agenda (non exhaustif) est collaboratif. Il sera mis à jour régulièrement en fonction de l’actualité. Nous comptons sur vous pour nous faire part des manifestations que vous organisez à l’adresse suivante :

agenda@lesnouvellesnews.fr

Vendredi 2 juin – CLERMONT-FERRAND (63)

Projection du film « Simone, le voyage du siècle »

A 18 heures, au cinéma CGR Val Arena (210, boulevard Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand). Séance organisée par le Secours Populaire 63 et suivie d’un débat en présence d’une journaliste spécialiste des droits des femmes. Le film s’intéresse au parcours de Simone Veil, des camps de concentration à sa carrière en politique.

Samedi 3 juin – CLERMONT-FERRAND (63)

Projection du documentaire « Croquantes »

Ciné-débat à 14 heures au Cinéma Le Rio (178, rue Sous les Vignes à Clermont-Ferrand), en partenariat avec les étudiant·e·s de VetAgro Sup.

« Au travers de ce ciné-débat, venez découvrir les expériences de femmes évoluant dans le milieu de l’agriculture. Comment leur regard féminin peut-il faire évoluer la profession ? »

Échange animé par Sophie Chatenet, journaliste à la presse agricole du Massif Central (PAMAC), en présence de Sabine Tholoniat, Michèle Boudoin et Delphine Freysinier, éleveuses.

Un film réalisé par Tesslye Lopez et Isabelle Mandin.

Synopsis : Lors des réunions mensuelles avec Emilie, l’animatrice du Groupe Femmes, les agricultrices se découvrent. Elles apprennent de leurs différences, se forment et débattent. Elles puisent de la force dans leurs expériences communes. Ensemble, elles vont explorer de nouveaux champs des possibles, oser dire et questionner un modèle agricole qui peine à leur laisser une place qui leur convient. Ces croquantes des temps modernes vont joyeusement se saisir de leurs histoires pour créer de nouvelles solidarités et ouvrir les imaginaires.

Tarifs habituels du cinéma et 4€ pour les étudiant·es.

Samedi 3 juin – PARIS

Journée de sensibilisation pour l’abolition de la prostitution

La CLEF (Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes) organise une journée autour de la thématique « Prostitution : ni un travail ni du sexe ! » au Palais du Luxembourg (15 ter rue de Vaugirard, Paris 6e).

Gratuit et ouvert à tous·tes, il rassemblera des personnalités politiques, expertes internationales et survivantes de la prostitution pour un colloque exceptionnel de 9 heures à 13 heures.

Inscription obligatoire.

Action repassage de Zéromacho

A 15 heures, à côté du Centre Pompidou.

Pour la 9e année, des hommes de Zéromacho repasseront en public, dans la rue, témoignant ainsi de leur engagement pour l’égalité femmes-hommes, qui passe par le partage des tâches ménagères. (voir la dernière action repassage : https://zeromacho.fr/action-87-21-mai-2022-zeromacho-repasse-pour-legalite/

Lundi 5 juin – PARIS

Projection du film « Femmes de mère en fille »

Femmes Monde est heureuse de vous convier à une soirée exceptionnelle à 20h30 au cinéma L’Epée de Bois (100, rue Mouffetard à Paris 5e) organisée par sa fondatrice et présidente d’honneur Annie Richard, sur les rôles et exemples transmis entre mères et filles et, réciproquement, entre filles et mères, qui construisent le présent et le futur des droits des femmes.

« Femme de mère en fille » est un film très personnel et inspirant en présence de la réalisatrice Valérie Guillaudot. Il s’agit d’un documentaire de 74 minutes qui a reçu d’excellentes critiques dans Télérama et dans Première. Le film témoigne aussi des très beaux échanges entre Valérie Guillaudot et l’historienne Michelle Perrot sur l’émancipation des femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain !

A l’issue de la projection, échange avec la réalisatrice et deux écrivaines, Edith Payeux, membre de Réussir l’Egalité Femmes Hommes et Claudine Monteil, présidente de Femmes Monde, autrice de « Marie Curie et ses filles ».

Samedi 10 juin – PARIS

Journée d’études « Histoire d’avortements »

La journée d’études 2023 de l’Association Mnemosyne aura pour thème « Histoire d’avortements« . Journée réalisée en collaboration avec Le Planning Familial.

A partir de 14h30 chez Mona (9, rue de Vaugirard, Paris 6e).

Inscription gratuite et obligatoire.

Samedi 17 juin – PARIS

Action « massages dans la rue » de Zéromacho

A 15 heures place Lévis dans le 17e arrondissement de Paris (métro Villiers ou Pont-Cardinet).

C’est un nouvel épisode de l’action entreprise par Zéromacho contre les prétendus « salons de massages » qui sont en réalité des lieux de prostitution.

En coopération avec la Fédération des massages bien-être, Zéromacho organise une séance de massages dans la rue pour attirer l’attention des passants et leur proposer de signer une pétition demandant l’application de la loi Olivier-Coutelle de 2016. Opération d’information et de sensibilisation en présence du maire du 17e arrondissement, de journalistes et de caméras : avec 49 « salons de massages » sur 340 dans tout Paris, le 17e est celui qui en compte le plus.

Le 17 juin étant la veille de la fête des Pères, leur slogan sera : « Pour la fête des Pères, offrez un vrai massage ! »

Plus d’infos ici.

Lundi 19 juin – PARIS

Assises de la Parité

Rendez-vous à Bercy au Ministère de L’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique pour l’édition 2023 des Assises de la Parité by International Women’s Forum France sur le thème de la transformation.

Plus d’informations.

Ouvertes à toutes et à tous sur inscription ici.

Samedi 24 juin – CLERMONT-FERRAND (63)

Festival féministe

Retrouvez l’association My Girl’s Street pour le premier festival féministe éponyme organisé à La Goguette (61, avenue de l’Union Soviétique à Clermont-Ferrand – proche gare).

Au programme de cette journée :

14h à 17h : atelier DIY créatif sur totebag (prix libre et limité aux places disponibles)

14h à 17h : pancarterie autonome (gratuit)

14h30/17h : coin kids créatif (gratuit)

14h/15h : groupe de paroles/ groupe de réflexion sur notre façon d’appréhender la rue et l’espace public en tant que femme et minorité de genres. (gratuit, limité à 8 personnes)

14h/14h45 : lectures féministes. N’hésitez pas à apporter vos livres et lire des extraits qui vous touchent. (Gratuit et limité aux places disponibles)

15/16h yoga pour s’apaiser (prix libre 12 personnes maximum). N’oubliez pas vos tapis. Pour celles qui n’en ont pas, quelques uns seront disponibles.

17h/18h30 : table ronde/conférence autour de la place des femmes et minorités de genres dans l’espace public (prix libre, limité à 20 personnes)

22h/minuit : DJ set de Lisa More

Le groupe de parole et le cours de yoga sont en non mixité choisie.

Inscription au préalable obligatoire sur mygirlsstreet@gmail.com pour le yoga, le groupe de paroles et la conférence.

Entrée libre au festival.