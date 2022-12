Rendons Sisyphe heureuse

Construire l’égalité entre femmes et hommes dans les médias -et donc dans la société- est un travail de Sisyphe. Mais, avec vous, Sisyphe est supérieure à son destin.

« Il faut imaginer Sisyphe heureuse » aurait dû écrire Camus. « Heureuse ! » Au féminin. Car notre Sisyphe est une femme. Une féministe même. Condamnée par les dieux du machisme pour avoir osé les défier, Sisyphe pousse un rocher jusqu’au sommet d’une montagne. Et dès qu’elle approche de son objectif, la pierre retombe. Sisyphe doit recommencer. Mais, écrit Camus, à chaque retour Sisyphe devient «supérieur[e] à son destin».

LesNouvellesNews.fr s’engagent, depuis 12 ans pour l’égalité entre femmes et hommes dans l’information. Une égalité médiatique mère de toutes les batailles pour l’égalité parce que, derrière le récit de l’information, des stéréotypes de sexe infusent dans tous les recoins de la société. Et c’est un travail de Sisyphe que mènent aussi des associations, autrices et auteurs de livres ou de comptes sur les réseaux sociaux. Parfois le rocher retombe un peu moins bas que son point d’origine.

Exempes récents : Il n’est plus vraiment possible de diffuser des photos de boy’s club de dirigeants sans une once de gène. Mais les rois de la « french tech » viennent de nous prouver le contraire ! Sans complexe, un académicien illustre un discours sur le courage sans citer une seule femme pendant que les Iraniennes prennent des risques incommensurables. Les médias euphémisent moins qu’avant les violences sexuelles et sexistes… mais il faut encore les rappeler à l’ordre. Les revues de presse de notre rubrique, « bruits et chuchotements » et notre rétrospective de 2022 qui sera publiée dans quelques jours montrent que le rocher est loin d’être arrivé au sommet.

Alors comme chaque fin d’année, nous de vous sollicitons pour soutenir le travail de Sisyphe que mènent LesNouvellesNews.fr.

Le travail de notre rédaction est financé uniquement par nos lectrices et lecteurs et nous comptons toujours sur vous.

Plusieurs solutions s’offrent à vous, toutes les bourses devraient y trouver leur compte.

Vous pouvez souscrire un abonnement, et ça se passe ici (vous aurez accès à l’ensemble de nos contenus)

Et / ou

Vous pouvez faire un don et bénéficier d’une déduction fiscale de 66,6 % (autrement dit, si vous donnez 100, ça vous coûte 34) Et ça se passe ici (Si votre don dépasse ou égale cinq fois le montant de l’abonnement (200 €), nous vous offrons l’abonnement.)

Pour vous donner une idée de ce que nous pouvons faire : si 500 personnes contribuent à hauteur de 100 euros, nous pouvons embaucher un.e journaliste. Plus nous aurons de journalistes plus nous serons visibles et influentes. Alors nous comptons aussi sur vous pour faire connaître Lesnouvellesnews.fr à vos ami.es.

Partagez nos informations, partagez nos appels !

Ensemble rendons Sisyphe heureuse !

Merci !

Isabelle Germain

Fondatrice du site d’information LesNouvellesNews.fr