Le courage, vertu masculine pour l’Académie française

Prononçant le traditionnel « discours sur la Vertu », l’académicien François Sureau a fait l’éloge de quatre hommes, dont André Gide. Pas une femme.

Le romancier et avocat François Sureau est entré à l’Académie française en mars dernier. Et, Jeudi 1er décembre, il prononçait le traditionnel « discours sur la vertu » sur le thème du courage « à travers le portrait de quatre hommes ayant manifesté un courage moral exceptionnel » a résumé Le Figaro. Le nouvel Immortel a cité Thomas More, Auguste Scheurer-Kestner, André Gide et Jean Cavaillès. Quatre hommes aucune femme. Pas même Simone Veil qui siégeait sous la Coupole avant lui.

Dans ce discours que l’on peut (ou pas) lire sur le site de l’Académie française, François Sureau ne se contente pas de citer ces quatre hommes en exemple. Tous les auteurs auxquels il se réfère par ailleurs dans son propos sont des hommes. Les rares femmes qui apparaissent sont filles ou femme d’un des protagonistes, et présentées comme des empêcheuses de tourner en rond.

Notons aussi un autre problème avec André Gide. Parmi les ouvrages visibles sur la photo officielle d’Emmanuel Macron, dont François Sureau a été un conseiller, figure un livre de cet auteur. Ce que dénonce Hélène Devynck dans son livre « Impunité » (Seuil). La journaliste, qui fait partie des courageuses dénonciatrices de Patrick Poivre d’Arvor, a lu Gide en question et a pu constater des éloges de pédocriminalité dans une autobiographie de cet auteur. Et ces écrits ne l’empêchent pas d’être à l’honneur sur la photo présidentielle, en 2022. Hélène Devynck ne peut qu’y voir le symbole d’une société qui tolère encore les violences sexistes et sexuelles.

Une société pensée par les hommes, qui écrit l’histoire du courage au masculin en ignorant méticuleusement l’autre moitié du monde.

