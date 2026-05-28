« La marche des femmes » : leçon d’histoire féministe avec Michelle Perrot en BD

L’histoire des femmes a longtemps été ignorée par ceux qui écrivent le récit du passé. Aujourd’hui, elle se raconte en bande dessinée dans La marche des femmes. Un album placé sous le signe du dialogue entre les générations.

La marche des femmes d’Annick Cojean, Sophie Couturier et Emma Ere (éd Albin Michel)

En 1973, l’historienne Michelle Perrot jette un pavé dans la mare : « Les femmes ont-elles une histoire ? ». C’est le début d’une prise de conscience collective. Écrite par les hommes, l’Histoire a invisibilisé les femmes. Quelles conséquences cet effacement a-t-il encore aujourd’hui sur les jeunes générations ? C’est la question posée par cette bande dessinée érudite : La marche des femmes (Albin Michel), écrite par la journaliste Annick Cojean et la scénariste Sophie Couturier, avec Emma Ere au dessin.

Balade initiatique

Pourquoi y a-t-il moins de rues portant le nom de femmes ? Comment expliquer qu’elles soient quasi absentes des manuels scolaires ? Quels sont les nouveaux modèles féminins qui nous inspirent ? C’est avec toutes ces questions en tête que Romy, une lycéenne qui doit réaliser un exposé sur les figures féminines marquantes de l’Histoire, va sonner chez Michelle Perrot. Qui de mieux pour l’éclairer sur le sujet que l’historienne pionnière de l’histoire des féminismes ?

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Michelle Perrot embarque la jeune fille dans une déambulation à travers l’odyssée de la lutte des femmes pour leurs droits. Point de départ : l’Allée des femmes au jardin du Luxembourg à Paris. Suite de la balade au Panthéon. La formule inscrite sur le monument interroge : « Aux grands hommes la Patrie reconnaissante ». Et les femmes ? « C’est comme si l’histoire avait exclu les femmes ! On nous a bien parlé d’Olympe de Gouges, mais enfin il n’y a pas qu’elle ! Ces temps-ci, je vois apparaître des histoires de femmes géniales sur les réseaux. Même au cinéma. On dirait qu’on les découvre, c’est ouf ! », s’indigne Romy.

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De la bibliothèque Marguerite Durand à la Librairie des femmes, où Gloria Steinem échange avec Christiane Taubira, ou encore à l’Académie française, qui s’oppose encore à l’écriture inclusive, la lycéenne sillonne la capitale à la recherche de l’Histoire perdue des femmes.

Dialogue entre générations

Les figures féminines qui reprennent vie dans les pages de cette bande dessinée sont nombreuses : Olympe de Gouges, Louise Michel, Hubertine Auclert, Gisèle Halimi, Simone Weil ou encore les artistes Camille Claudel, Suzanne Valadon ou Niki de Saint Phalle. « Des sacrées meufs ! », admire Romy. « Le défi de l’historienne des femmes est double : repêcher celles qui ont joué un rôle majeur mais qu’on a volontairement invisibilisées…. et revaloriser l’influence des autres, les discrètes, les anonymes, qui, sans avoir jamais eu l’occasion de briller sous les projecteurs, ont eu néanmoins un impact considérable sur la société », précise Michelle Perrot.

Ces modèles féminins manquaient terriblement à la jeune fille, métisse, qui peine à se reconnaître dans les figures traditionnellement célébrées. Face au backlash masculiniste, la mémoire des luttes féministes est essentielle. Le mot d’ordre : « Vigilance ! », avertit l’historienne. Une inspirante leçon de féminisme, d’une génération à l’autre.

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