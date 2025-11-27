Les Français·es considèrent majoritairement la prostitution comme une violence, révèle une nouvelle étude. Quelques jours plus tôt, une enquête alertait sur l’état de santé catastrophique des personnes prostituées — un constat enfin repris par les médias. Mais derrière ce consensus, l’opinion des jeunes hommes tranche et inquiète.

Enfin ! En rendant compte de l’étude Accès aux soins, Santé et Prostitution (Aspire) menée par le Mouvement du Nid en partenariat avec l’Inserm et Sorbonne Université, les médias parlent de « personnes prostituées » et non plus de « travailleuses du sexe ». Un premier pas pour dire que la prostitution est une violence et n’est « ni un métier, ni du sexe » comme scandent les associations qui aident les personnes prostituées.

Resituer les victimes et les agresseurs

Mais ça a été long ! Quatre jours avant la sortie de cette étude, le quotidien régional Sud-Ouest titrait encore : « Bordeaux : une jeune femme se prostitue, son proxénète et le gérant d’un hôtel en garde à vue » Un article dans lequel on apprenait pourtant que la jeune femme n’avait pas été prostituée de son plein gré. Mais le 25 novembre, comme nombre de confrères, ce journal reprenait l’étude du Mouvement du Nid avec ce titre : « Les personnes prostituées sont dans un état de santé ‘alarmant’ en France » (voir les principaux enseignements de cette étude plus bas).

76% des Français·es considèrent la prostitution comme une violence

Une autre étude est venue, elle aussi, dégonfler la fable médiatique de la « prostitution heureuse ». Le sondage Ipsos-BVA présenté le jeudi 27 novembre par la Fondation Scelles montre que « la prostitution est clairement identifiée à une violence ».

Ce sondage mené auprès d’un échantillon représentatif de 1150 personnes vivant en France, montre que 76% des Français·es associent les mots prostitution et violence. Et pour 68% d’entre eux, la prostitution est un obstacle à l’égalité femmes-hommes. 85% des Français.es sont d’accord avec l’affirmation : « Les personnes prostituées sont le plus souvent victimes de l’exploitation d’une autre personne ou d’un réseau, elles n’ont pas choisi librement leur activité ».

86% des personnes interrogées considèrent que la lutte contre la prostitution est devenue un sujet sur lequel il est important et urgent d’agir. En raison principalement d’alertes lancées par des associations sur la prostitution des mineur.es et le rôle joué par les plateformes et les réseaux sociaux.

Pour 92% des Français·es la loi est une bonne chose

La loi de lutte contre le système prostitutionnel si difficilement adoptée en 2016 est très bien vue : 92% disent que cette loi est « une bonne chose », dont 55% « une très bonne chose ». Une prouesse tant les médias se sont fait porte-voix de ceux qui demandent son abolition !

Cependant, les Français·es connaissent mal cette loi : 81% pensent encore que les personnes en situation de prostitution peuvent être poursuivies pour délit de racolage. Ce qui n’est plus le cas depuis la loi de 2016. La loi a en effet mis fin à l’inversion de responsabilité qui considérait les personnes prostituées comme des délinquantes. Désormais le client et le proxénète sont visés par la loi.

77% des personnes interrogées savent que l’achat d’actes sexuels est interdit en France et en comprennent les raisons. Plus de 9 Français.e.s sur 10 (93%) pensent en effet que le « client » porte une responsabilité (entière ou partagée) dans le système prostitutionnel.

18-30 ans : des lignes de rupture entre femmes et hommes

Cependant, un flou persiste. « Lorsqu’on les interroge sur les mesures à renforcer pour lutter contre la prostitution, « les Français.es se disent plus en faveur de la sensibilisation (95%) et de l’accompagnement des personnes souhaitant quitter la prostitution (96%), que pour la pénalisation des clients (75%). »

Si l’on se penche sur les différences d’opinion entre femmes et hommes, un fossé se creuse chez les jeunes générations. Tous âges confondus, 83% des femmes considèrent la prostitution comme une violence contre 69% des hommes. Concernant l’achat d’actes sexuels le fossé est plus grand : 87% des femmes mais seulement 67% des hommes demandent que l’on renforce les sanctions envers les “clients”.

Chez les moins de 30 ans, 97% des femmes disent que la loi de 2016 est une bonne chose ; et 51% d’entre elles seraient choquées si elles apprenaient qu’un proche était “client”.

Chez les hommes du même âge, le point de vue n’est pas le même. Ils ne sont que 56% à considérer la prostitution comme une violence contre 79 % des femmes et 41% à penser qu’il est urgent de lutter contre la prostitution contre 59% des femmes de leur âge. Seulement 25 % des hommes de 18/30 ans seraient choquées d’apprendre qu’un proche était «client». 42 % affirment «Cela me toucherait mais je pourrais le comprendre» et pour 33 % «Cela m’indiffèrerait : chacun fait ce qu’il veut».

Travail de transformation culturelle

« On ne sait pas si cet écart est une question d’âge et si ces hommes vont évoluer par la suite ou si c’est une question de génération différente » remarque Alice Tetaz, responsable de l’étude Chez Ipsos. Les responsables de la Fondation Scelles ont une petite idée : l’accès à la pornographie et la montée des discours masculinistes via les réseaux sociaux ne serait pas étrangère à l’opinion des jeunes hommes sur la prostitution. Et pourtant, ils étaient jeunes lorsque la loi de 2016 a été adoptée.

« Les fractures générationnelles et genrées confirment qu’il reste un travail essentiel de mise en œuvre de la loi, d’information, de prévention et de transformation culturelle pour qu’elle porte pleinement ses effets notamment chez les hommes de moins de 30 ans » conclut la Fondation Scelles.

Une transformation culturelle très longue. Tout récemment, lors de l’élaboration de la loi intégrant la notion de non-consentement dans la définition du viol, la question de la prostitution a été écartée des débats…

______________________________________________________

L’étude ASPIRE (Accès aux soins, Santé et Prostitution) du Mouvement du Nid

Une étude qui « vient démontrer qu’il est tout aussi nécessaire de sortir de la prostitution pour retrouver la santé, que d’être bien soignée pour pouvoir sortir de la prostitution »

Une enquête menée auprès de 258 personnes ayant été ou étant en situation de prostitution 95% des personnes prostituées ont été victimes d’au moins une forme de violence en dehors de la prostitution, plus de 85% ont subi des violences de la part des « clients » prostitueurs. 65 % à avoir été violentées physiquement et forcées par leurs proxénètes

Plus de la moitié des personnes interrogées présentent des risques de symptômes dépressifs et 62,5 % des symptômes de stress post-traumatique, (contre 5 à 12% de la population générale ou contre un quart des militaires ayant participé à une guerre selon l’Inserm.) une immense majorité présente des troubles du sommeil ainsi que des troubles alimentaires.

59% ont eu recours à au moins une interruption volontaire de grossesse (IVG) contre 22 % de la population féminine générale et 27 % ont subi une excision.

Les obstacles à l’accès aux soins : les barrières linguistiques (96% des personnes interrogées sont d’origine étrangère), la précarité économique, des violences médicales et refus de prise en charge, des freins psychologiques : honte, peur d’être jugé·e, stigmatisé·e ou encore des évitements liés aux traumatismes

Les recommandations : former les professionnels de santé, favoriser l’accès à l’aide médicale d’État (AME) , renforcer le nombre de psychologues et de psychiatres et augmenter le nombre de centres régionaux du psycho traumatisme

