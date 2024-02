La Suisse réduit drastiquement son budget pour l’Euro féminin 2025

La Suisse, qui avait accueilli l’Euro masculin de football en 2008, accueillera l’an prochain l’Euro féminin 2025 du 2 au 17 juillet. Mais avec un budget ridicule par rapport à celui de l’Euro masculin… Un budget qui vient encore d’être réduit !

La Suisse accueillera l’Euro féminin du 2 au 17 juillet 2025

Face à la France, à la Pologne et aux candidatures conjointes du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, c’est finalement la Suisse qui a été retenue en avril dernier pour accueillir l’Euro 2025. Plus grande manifestation de sport féminin en Europe, l’événement suscite chaque fois plus d’engouement. Pour preuve, l’édition 2022, qui s’est déroulée en Angleterre, a pulvérisé le record d’affluence pour un match de l’Euro féminin. Et ce, dès le match d’ouverture avec 68 871 personnes. Une affluence qui n’a cessé d’augmenter pendant tout le tournoi jusqu’à atteindre les 87 192 supporter·trices pour la finale Angleterre-Allemagne. Il s’agit là d’un record pour une finale d’Euro, football masculin et féminin confondus !

La finale #ENGGER devient celle qui a accueilli la plus forte affluence de TOUTE L'HISTOIRE d'un tournoi final à l'EURO, masculin ou féminin 🥳



Un Euro féminin Suisse au rabais

Alors qu’on peut s’attendre à toujours plus d’affluence et d’audience pour le prochain Euro féminin, la Suisse annonce une baisse drastique du budget initialement prévu. 15 millions de francs (15.770.700 €) avaient été préalablement annoncés pour accueillir l’événement. Un montant qui s’illustrait déjà par la grande différence de budget alloué à une compétition féminine par rapport aux 82 millions qui avaient été déboursés en 2008 pour l’Euro masculin.

Finalement, ce ne sont plus que 4 millions de francs (4.203.120 €) qui seront prévus pour accueillir la compétition en Suisse. Et la mauvaise nouvelle ne s’arrête pas là puisque le gouvernement (Conseil fédéral) précise que ces 4 millions devront être pris sur le budget de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Le Conseil fédéral ne donnera donc pas un centime supplémentaire pour cette compétition, déclarant tout simplement ne pas avoir l’argent pour l’Euro féminin 2025.

C’est un coup dur pour les amoureux·ses du sport en Suisse. Outre le peu d’intérêt témoigné au sport féminin, ce sont aussi de nombreux autres événements sportifs qui vont être impactés, voire même disparaître, puisque le budget de l’OFSPO va être sérieusement rogné par cet Euro. La compétition doit se dérouler dans huit villes de Suisse et certaines s’inquiètent déjà de cette annonce. Faute de budget, elles ne voient pas comment il sera possible d’accueillir les rencontres prévues.

Une décision contestée

Reçue comme un affront aux femmes et au sport féminin en général, Estelle Revaz, conseillère nationale PS / GE déclare au micro de la chaîne d’info RTS ne pas se satisfaire d’une telle décision : « Quand c’est l’Euro féminin, on demande 15 millions, c’est déjà assez ridicule mais on ressort des négociations avec zéro. Donc il est clair qu’avec mes collègues nous allons lutter au Parlement pour faire revenir le Conseil fédéral sur sa décision et obtenir ces 15 millions. ». Les résultats de ces débats parlementaires seront connus en juillet prochain.

De son côté, l’Association Suisse de Football (ASF) a déclaré dans un communiqué que cette aide ne serait pas suffisante : « Ces moyens ne suffiront que partiellement à atteindre les objectifs fixés, à savoir, faire de l’été 2025 un événement au rayonnement international et, surtout, à l’impact durable pour le football féminin suisse. L’intégration prévue des transports publics et du tourisme en Suisse serait d’une grande importance pour le tournoi, ce qui ne sera que difficilement réalisable de cette manière. L’ASF espère donc que ce sujet sera à nouveau abordé dans la suite du débat politique, dans l’intérêt de l’ensemble du sport suisse et de la durabilité ».

