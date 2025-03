Dans une « Lettre à nos sœurs juives » plusieurs mouvements féministes rappellent que « Les groupes minoritaires ne doivent plus abîmer nos combats et nos solidarités.»

Le 8 mars 2025 a été un déchirement pour beaucoup de militantes féministes. Elles se trouvaient face à un dilemme : « devais-je y aller en tant qu’habituée de ces cortèges… ? » demande la journaliste Myriam Levain sur Linked In. Mais cette année, « cela signifiait que je ne défilerais pas avec mes sœurs juives de Nous Vivrons »

Le collectif Nous Vivrons, association de lutte contre l’antisémitisme née après l’attaque terroriste commise par le Hamas le 7 octobre 2023, était mis à l’écart par des associations organisatrices de la manifestation.

Et les féministes du collectif Nous Vivrons ont dû défiler en toute fin de cortège, sous protection policière et sous les huées et insultes d’autres manifestant.es.

Alors ce 11 mars, plusieurs associations, mouvements et collectifs féministes et de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ont écrit une « Lettre à nos sœurs juives » pour dire que « L’antisémitisme n’a pas sa place dans nos luttes ! »

Pas question d’instrumentaliser le combat féministe au profit d’autres combats : « Les antisémites et les racistes ne doivent plus capturer nos espaces collectifs de mobilisation. Le 8 mars est la journée internationale du droit des femmes, de toutes les femmes. Les groupes minoritaires ne doivent plus abîmer nos combats et nos solidarités. Nous sommes bien plus nombreuses, alors faisons plus de bruit » écrivent les signataires*.

Certains, comme le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ont posté le texte sans réserve mettant en exergue une phrase du texte : « Aucune femme ne peut être exclue de la mobilisation féministe en raison de son identité, de sa religion ou de sa culture. »

D’autres comme Réseau d’Actions contre l’Antisémitisme et tous les Racismes se montrent plus circonspects affirmant signer la « lettre à nos sœurs juives » postée sur un blog de Mediapart, «… au delà de nos profondes divergences avec Nous Vivrons. Nous refusons toute forme d’antisémitisme ET de racisme. Nous soutenons TOUTES les femmes & minorités de genre victimes de violences & de guerre. »

*Fondation des Femmes, Femen France, Planning Familial, Femmes Solidaires, Assemblée des Femmes, Osez le féminisme, La Ligue du Droit International des Femmes, AFD (Alliance des Femmes pour la Démocratie), Réseau Féministe Ruptures, Guerrières de la Paix, SOS Racisme, LDH (Ligue des Droits de l’Homme), United for Ukraine, Russie Libertés, We are not Weapons of War, Collectif Golem, RAAR, Jalons pour la Paix, Juives et Juifs Révolutionnaires