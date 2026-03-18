L’élégance sexiste de la SNCF

Les employé.e.s du groupe SNCF ont reçu un « guide élégance TGV INOUI », qui s’avère bourré d’injonctions sexistes. Suite à de vives protestations, ce guide a été dépublié.

Depuis le mois de février 2026, un « guide élégance TGV INOUI », prodiguant des conseils aux employé.e.s pour respecter une image « d’élégance à la française », a circulé en interne à la SNCF, comme l’a révélé BFMTV le 11 mars. L’idée de l’élégance à la française selon la SNCF ? Des décolletés en V, un maquillage discret pour les femmes et des vêtements qui « corrigent », « équilibrent » et « affinent » la silhouette. Un condensé d’injonctions sexistes et grossophobes.

« On se croirait revenu dans les années 60«

Parmi les 40 pages de conseils beauté et vestimentaires, le document incite à choisir une tenue « adaptée » à sa morphologie afin de « rééquilibrer » la silhouette. Ce guide distingue plusieurs catégories : V, X, H ou O.

À la manière d’un PowerPoint, une diapositive détaille chaque morphologie avec un schéma du corps, accompagné de plusieurs conseils. Par exemple, pour une femme à la « morphologie en triangle », le guide recommande d’éviter « une jupe moulante », «les poches volumineuses sur les hanches » ainsi que les « hauts moulants ou sans structure ». Pour les femmes à la « morphologie en O », il est conseillé d’éviter les habits trop moulants ou les rayures et de privilégier les décolletés en V qui affinent et mettent en valeur la poitrine.

Il est aussi recommandé d’appliquer de la CC crème « pour camoufler les rougeurs », d’éviter « les fards noirs très intenses qui durcissent le regard » ou encore « d’exfolier » régulièrement ses lèvres « avec une brosse à dents souple » pour qu’elles restent « harmonieuses ». Le but ? Rentrer dans le moule des normes de la féminité. Mais les femmes ne sont pas les seules visées par ces injonctions.

Pour un homme « en O », le document conseille de choisir des hauts sombres, telle qu’« une veste épaulée, coupe droite ou croisée, très structurée, (…) qui couvre les hanches » afin d’« allonger la silhouette et alléger visuellement ». Les hommes doivent aussi garder une barbe soignée. Ces règles « d’élégance » vont jusqu’à conseiller sur la couleur des chaussettes.

« À la lecture de ces pages, on se croirait revenu dans les années 60. Ces prescriptions visent de facto les femmes et instaurent une injonction esthétique qui n’a aucune base professionnelle », s’insurge le syndicat Sud Rail auprès de BFMTV.

Le sexisme résiste aux mesures pour l’égalité

« Certains corps seraient donc problématiques, certains corps devraient être modifiés visuellement pour correspondre à l’image que l’entreprise souhaite projeter. L’entreprise n’a ni à porter de jugement sur le corps des agents ni à exercer une quelconque emprise sur leur apparence physique », continue de s’indigner le syndicat Sud Rail.

L’apparence des employé.e.s de la SNCF est scrutée. Or, ce document va à l’encontre des intenttions affichées par le groupe depuis plusieurs années pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. En 2021, l’action de SNCF Réseau en faveur de l’égalité et de la diversité a été reconnue par la labellisation internationale GEEIS (Gender Equality European & International Standard). Depuis quatre ans, les différentes entités du groupe ont obtenu une note supérieure à 90 sur 100 à l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Face à la polémique, le document a depuis été retiré et une enquête interne a été ouverte. Alain Krakovitch, directeur TGV-Intercités de SNCF Voyageurs, a réagi sur X : « Le « guide élégance TGV INOUI » n’avait aucune raison d’être. J’ai immédiatement demandé sa dépublication ! Ce ne sont ni nos valeurs ni nos méthodes vis-à-vis de nos agents. L’enquête interne doit permettre que ça ne puisse pas se reproduire ».

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