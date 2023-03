Elles ont recours à la Cour européenne des droits de l’homme pour contraindre leur pays -et les autres- à prendre des mesures pour lutter contre le dérèglement climatique.

Les «Aînées pour la protection du climat Suisse» à la CEDH à Strasbourg mercredi matin. Greenpeace Suisse

« Ce sera un précédent qui servira de jurisprudence pour la Suisse et pour tous les Etats du Conseil de l’Europe » espère bien le communiqué commun des Aînées pour la protection du climat Suisse et de Greenpeace Suisse. Et elles n’ont pas été les seules à faire le déplacement jusqu’à Strasbourg pour cette toute première audition publique de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Cécile Duflot, aujourd’hui directrice d’Oxfam France, donne de l’écho à cette initiative avec « l’affaire du siècle ». « C’est la première action en justice pour le climat que la CEDH traite. » assure Greenpeace (En 2019, la Cour suprême des Pays-Bas avait ordonné au gouvernement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre après la plainte d’une association écologiste. Et fin 2021, l’État français a été condamné par un tribunal parisien dans « l’Affaire du siècle ».

Les Aînées veulent que la Suisse respecte l’engagement international de réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre de « 50 % d’ici 2030 par rapport à 1990, auquel la Suisse s’est engagée dans le cadre de l’accord de Paris pour un objectif de 1,5 degré. »

Les plaignant.es rappellent que le changement climatique menace « le droit à la santé et à la vie » à cause des « canicules de plus en plus fréquentes et intenses ». Les femmes âgées étant particulièrement concernées. Mais écrivent-elles sur leur site « Nous devons également agir aujourd’hui pour protéger les générations futures contre des effets encore pires. Nous menons une action en justice, parce que tout ce qui nous est cher est en jeu. »

Les organisations ont un espoir : « Cette procédure clarifiera si et dans quelle mesure un pays comme la Suisse doit réduire plus fortement ses émissions de gaz à effet de serre pour respecter les droits de l’homme. Ce sera un précédent. »

Anne Mahrer, coprésidente des Aînées pour la protection du climat Suisse l’assure : « Nous sommes conscientes de notre rôle historique dans ce cas et que nous pouvons amener la Suisse à en faire plus pour le climat, » Et Rosmarie Wydler-Wälti, l’autre coprésidente ajoute : « La Cour a reconnu l’importance et l’urgence de trouver une réponse à la question de savoir si les Etats enfreignent les droits de l’homme en ne prenant pas assez de mesures pour protéger le climat ».

