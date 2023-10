Les Guerrières de la Paix appellent au rassemblement

Pour la justice, la paix et la liberté, face aux« propagateurs fascistes de haine » et pour soutenir les populations d’Israel et de Palestine, Les Guerrières de la Paix appellent à se rassembler le dimanche 22 octobre.

Le 7 octobre 2023, le « monde a basculé ». Les massacres de populations civiles se succèdent et le conflit armé s’étend dans l’ensemble du Moyen Orient. Dans une tribune parue dans le journal Le Monde le 18 octobre, les Guerrières de la Paix appellent à stopper l’escalade du conflit attisé par des « propagateurs de haine ». Ces militantes, venues du monde entier avaient déjà organisé en juin dernier le Forum Mondial des Femmes pour la Paix depuis l’Institut du Monde Arabe à Paris. (lire : « Les femmes devraient diriger le monde » clament les Guerrières de la Paix »).

Le 30 septembre, quelques jours avant le début du conflit, les Guerrières de la Paix se sont rendues en Israël et en Cisjordanie, ont sillonné la région et ont rejoint « The Mother’s Call », la grande marche organisée par les associations de femmes palestiniennes “Women of the Sun” et de femmes israéliennes « Women Wage Peace ». « Nous gardons en mémoire leurs visages illuminés par l’espoir, se remémorent les militantes, avant d’ajouter : mais aussi la gravité dans les regards de celles qui savent dans leur chair que la paix n’est pas une posture ou une utopie, mais bien une question de survie, le seul moyen d’arriver à la justice pour toutes et tous ». (lire : « Le 4 octobre, Israéliennes et Palestiniennes marchaient ensemble pour la paix »).

Les Guerrières de la Paix, lors de la marche pour la paix, le mercredi 4 octobre 2023. Photo © Les Guerrières de la Paix.

Dans cette nouvelle tribune, les militantes dénoncent « l’indifférence face à la souffrance de l’Autre et l’impossible solidarité avec les victimes ». Hanna Assouline, fondatrice de l’association, et ses camarades s’indignent également du comportement « des responsables politiques qui hésitent sur leurs postures ou choisissent un camp plutôt que d’avoir les mots justes pour toutes et tous. Les commentateurs qui, à l’abri des conséquences directes de ce conflit, jouent à la guerre par procuration, sur les réseaux sociaux et dans les médias ». Pour les Guerrières de la Paix, il n’y a aucune hésitation. « Nous avons choisi notre camp » affirment-elles, avant d’expliquer : «Les deux seuls camps qui existent dans ce conflit opposent en réalité celles et ceux qui luttent pour la Paix, la Justice et la Liberté face aux propagateurs fascistes de haine, de destruction et de guerre ».

Les voix de ces militantes restent pleines d’espoir : « À l’heure où chaque personne est sommée de faire bloc avec les siens, où la moindre nuance est suspecte et apparaît comme de la trahison, ce combat pour la Paix demande beaucoup de courage. Celui de prendre le risque de penser contre soi et de reconnaître la légitimité pleine et entière de l’Autre. Ce courage est peut-être le plus bel horizon de notre humanité, écrivent-elles dans leur tribune, avant de conclure : Les tyrans de ce monde ne sont pas si nombreux, et pourtant, ils se soutiennent et se renforcent. Face à eux, levons ensemble la plus belle des armées, la seule qui puisse nous sauver de la terreur et du chaos, celle qui se bat pour la paix et la justice, pour que chaque vie compte ».

Les Guerrières de la Paix appellent à se rassembler sans drapeau, ni slogan, pour un moment de recueillement et de dignité collective pour les victimes israéliennes et palestiniennes. Rendez-vous le dimanche 22 octobre, à 16h, sur le parvis de l’Hotel de Ville à Paris.

