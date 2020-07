Eric Dupond-Moretti excédé, Barbara Pompili ravie. Deux ministres interpellés par une sénatrice incluent les femmes dans leurs premières prises de parole au Sénat.

Lors de la première séance de questions d’actualité au nouveau gouvernement ce mercredi 8 juillet, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti était attendu au tournant pour plusieurs raisons. Sur la question des droits des femmes il a quelques trains de retard (lire : Parité et patriarcat au gouvernement) Alors une Sénatrice a bien décidé de ne rien laisser passer. Lorsque le ministre s’est embarqué dans un discours dithyrambique sur « les hommes » qui font la justice, la sénatrice communiste Eliane Assassi l’a repris : « et les femmes ». Il a paru excédé, haussement d’épaules, « Non mais les hommes au sens de… ne me prenez pas sur ce terrain » a-t-il soufflé de sa grosse voix avant de se reprendre et de dire, avec une voix doucereuse, en haussant les yeux au ciel, comme s’il cédait à un caprice « les hommes et les femmes, les femmes et les hommes » … Et d’ajouter en direction de la sénatrice, reprenant son ton excédé : « ça n’est le signe de rien madame »… Il ne s’agirait pas qu’un homme dominant n’ait pas le dernier mot même s’il a donné l’impression de céder… (ici vers 15’40)

Quelques minutes plus tard, La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili s’adressait à « Messieurs les Sénateurs ». Interpellée, elle a réagi très différemment. Elle s’est reprise et a ajouté «.. et mesdames les sénatrices, vous avez tout-à-fait raison, pardon cher.e.s collègues »… ici vers 16’10

Deux ministres, deux réactions qui en disent long quoi qu’en pense le Garde des Sceaux…

