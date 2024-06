Les talibans obtiennent l’exclusion des femmes d’une réunion de l’ONU

L’ONU a accepté que la réunion du 30 juin à Doha sur l’Afghanistan soit interdite aux femmes et que les droits des femmes n’y soit pas évoqués. A la demande des talibans. Mais un sursaut des pays participants n’est pas exclu.

Depuis que les talibans se sont emparés du pouvoir en Afghanistan le 15 août 2021, la communauté internationale ne traitait pas avec ces fondamentalistes islamistes qui réduisent les droits des femmes à néant. Mais L’ONU veut essayer de faire coopérer les talibans et une coalition de vingt-cinq pays des Nations unies les a conviés à Doha, au Qatar le 30 juin.

Cette réunion d’émissaires pour l’Afghanistan de Doha se concrétise après de multiples tentatives de rapprochement qui ont échoué, soit parce que les talibans y voyaient une ingérence dans leurs affaires, soit parce que les pays démocratiques refusaient de discuter avec ces chefs autoproclamés qui annonçaient de nouvelles restrictions des droits des femmes comme l’interdiction de l’école pour les filles dès 11 ans.

« Soumission indirecte »

Pour la conférence du 30 juin, les talibans ont posé leurs conditions. Pas question, pour eux que des représentants de la société civile afghane, parmi lesquels figuraient des mouvements de défense des droits des femmes, participent à la rencontre et pas question de parler des Droits des femmes. Ces sinistres promoteurs de la charia estiment qu’ils sont au-dessus de la société civile et ne veulent pas être rabaissés…. Et les organisateurs de l’ONU, qui avait qualifié d’«apartheid de genre» la politique des talibans, ont accepté.… Les représentants de la société civile se réuniront le 2 juillet, en marge du sommet.

« Cette situation est une soumission indirecte à la volonté des talibans. Le droit, la démocratie et une paix durable ne sont pas possibles sans l’inclusion de la moitié de la population de la société qui est composée de femmes », a réagi Sima Samar, ancienne ministre afhgane des Affaires féminines dans le quotidien britannique The guardian. « Pour amener les talibans à la table des négociations, les Nations unies ont cédé à leurs demandes d’exclusion des droits des femmes, a-t-elle déclaré..

« Préjudice irréparable «

Tirana Hassan, directrice exécutive de Human Rights Watch, a prévenu: « L’exclusion des femmes risque de légitimer les abus des talibans et de porter un préjudice irréparable à la crédibilité des Nations unies en tant que défenseur des droits des femmes et de leur participation effective. »

« On ne répétera jamais assez que ce type d’engagement n’est pas une légitimation ou une normalisation. » a réagi Rosa Otounbaïeva, cheffe de la mission des Nations unies en Afghanistan. L’AFP cite sa position : les « restrictions imposées aux femmes et aux filles », notamment en matière d’éducation, qui « privent le pays d’un capital humain vital », « contribuent à une fuite des cerveaux qui sape l’avenir de l’Afghanistan » et « en étant profondément impopulaire, sapent les revendications de légitimité des autorités talibanes de facto »…

« Une grande trahison »

Pourquoi les convier alors ? L’association Négar, soutien aux femmes d’Afghanistan y voir « Une grande trahison » grande trahison. Sur X l’association a publié un message du Purple Saturdays Movement, : « Les talibans ont commis des crimes contre l’humanité, l’apartheid sexiste, les crimes de guerre, les migrations forcées, la répression pendant près de trois ans (…) mais l’ONU et les grands acteurs internationaux qui se considèrent comme les défenseurs et les sauveurs des valeurs des droits de l’homme, contribuent à maintenir les talibans au pouvoir en reconnaissant leur gouvernement. »

Mais après ces protestations, il semblerait que « plusieurs pays clés, dont des membres de l’OTAN et de l’UE, ont menacé de bloquer la conférence si l’ordre du jour ne tenait pas compte des droits de l’homme et d’un engagement significatif avec le Société civile afghane. » C’est ce que dit sur X Amrullah Saleh, Président de la tendance verte de l’Afghanistan…

