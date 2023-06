Librairie bâchée lors du passage de G Darmanin : l’Etat condamné

Le tribunal administratif de Nice qualifie d’ « atteinte à la liberté d’expression de nature à engager la responsabilité de l’Etat » l’action de la police qui avait bâché de noir une libriairie affichant des livres et messages féministes dans sa vitrine.

« Qui sème l’impunité récolte la colère »…. Et qui censure la parole féministe, fait condamner l’Etat pour « une décision illégale d’atteinte à la liberté d’expression. »

En décembre dernier, à l’occasion d’une visite de Gérald Darmanin à Nice, la police avait recouvert d’une bâche noire la vitrine de la librairie les Parleuses qui exposait le livre Impunité de la journaliste Hélène Devynck (Seuil) venue quelques jours plus tôt rencontrer les lectrices et lecteurs. Des affiches de colleuses féministes, exposées pour l’occasion, ornaient encore la vitrine. Et des policiers zélés avaient fait fermer la librairie pendant la visite du ministre. Ce qui avait provoqué un mouvement de solidarité de la part des libraires de France et du mouvement féministe et déclenché une action en justice.

Lire : LIBRAIRES EN LUTTE POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION FÉMINISTE APRÈS LE PASSAGE DE G DARMANIN

Lundi 26 juin : l’action des policiers a été jugée illégale et le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat pour atteinte à la liberté d’expression. Le tribunal n’a vu dans la vitrine de la librairie, aucun trouble à l’ordre public qui aurait pu expliquer le geste des policiers. Selon l’AFP, l’État va devoir verser à la librairie Les Parleuses et à Hélène Devynck, 1 000 euros chacune au titre de l’indemnisation du préjudice moral et commercial subi, et 1 000 euros au titre des frais engagés. Le tribunal n’a cependant pas accédé à la demande des requérantes de prononcer une condamnation à des excuses publiques. Le juge administratif affirmant qu’il n’était pas compétent pour cela.

L’affaire ne va semble-t-il pas en rester là. Lorraine Questiaux, avocate des gérantes de la librairie déclare dans Libération qu’il faudra aller vers « le recours au fond pour savoir si on est dans le détournement de pouvoir ou pas. La procédure qui viendra vise à obtenir confirmation qu’il s’agit bien d’un acte illégal et de déterminer qui est l’auteur de l’acte illégal ».

Cependant, c’est une première étape réjouisante. « Une gifle pour Gérald Darmanin. Il a fait condamner l’Etat pour avoir censuré mon livre et la librairie les Parleuses de Nice. Lutter contre l’impunité des violeurs, c’est David contre Goliath. Les victoires sont rares et savoureuses » a commenté Hélène Devynck sur Twitter.