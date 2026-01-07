Cette chronique d’une colonie de vacances d’aujourd’hui est une bouffée d’humour et de vivacité. Elle est signée d’un duo de réalisatrices : Lise Akoka et Romane Gueret.

Fanta Kebe (Djeneba) et Shirel Nataf (Shaï)

Souvenir commun à beaucoup d’entre nous, la colonie de vacances est un sujet idéal de comédie qui fait de « Ma frère » un rayon de soleil bienvenu au cinéma en ce mois de janvier.

On accompagne une bande d’enfants du 19ème arrondissement de Paris vers la Drôme, emmenés par Shaï et Djeneba (photo), monitrices en herbe, qui cherchent davantage à s’éloigner de leur famille qu’à encadrer des gamins turbulents. Djeneba est encombrée d’une mère violente et d’un petit frère malmené, Shaï est surveillée par sa famille via son frère aîné tyrannique. Il y aura donc des larmes mais surtout des rires pour tout le monde. Les enfants imposent leur rythme et leur humour notamment par leur langage inventif, leur ping-pong verbal (« les Français c’est des décontractés, wesh » devant une plage nudiste), leurs leçons de sagesse (« C’est un fragile, miskine» ou « Ne fais jamais confiance à un homme » conseille une petite à une autre).

Si ces gamins, tous non professionnels, brillent autant de naturel, c’est grâce aux réalisatrices, Lise Akoka et Romane Gueret. Issues du casting enfants, passées ensemble à la réalisation. Elles cherchent longtemps leur interprètes, les font jouer et répéter longtemps, et révèlent des talents comme Mallory Wanecque dans leur premier film « Les Pires » en 2022 ; ou encore Shirel Nataf et Fanta Kebe, 16 ans à l’époque, dans leur série « Tu préfères » encore visible sur Arte. On peut ajouter la chanteuse Amel Bent (« Viser la lune ») en parfaite cheftaine-grande sœur dans cette chronique vive et tendre d’aujourd’hui.

PS : « Ma frère » est une expression affectueuse non genrée qu’utilisent les ados, comme « ma gueule » ou « gros ». Fréquemment les filles se vantent de s’en « battre les couilles », s’appropriant des expressions masculines. Ainsi, contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser au premier abord, « Ma frère » est nourri de sororité et de modernité vivifiante.

« Ma frère » de Lise Akoka et Romane Gueret (comédie, France, 1h44) avec Fanta Kebe, Shirel Nataf, Idir Azougli, Suzanne De Baecque, Amel Bent. Produit par Superstructure. Distribué par StudioCanal. Sortie le 6 janvier 2026.