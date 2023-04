Mai : Agenda « Les moments des Sisyphes »

La lutte contre les stéréotypes de sexe et contre le sexisme est un travail de Sisyphe (Nous en parlions ici : Rendons Sisyphe heureuse). L’agenda des Sisyphes, comme LesNouvellesNews.fr, vous propose un regard féministe sur l’actualité. Il cite les manifestations, spectacles, conférences ou rencontres qui participent à construire un monde égalitaire. Chaque « Moment des Sisyphes » est une pierre de plus en haut de l’édifice.

Cet agenda (non exhaustif) est collaboratif. Il sera mis à jour régulièrement en fonction de l’actualité. Nous comptons sur vous pour nous faire part des manifestations que vous organisez à l’adresse suivante :

Jeudi 4 mai – PARIS

FIFF x Le Louxor // « Orlando » de Sally Potter

A 20 heures au Cinéma Le Louxor, projection du film « Orlando » de Sally Potter. Réservations.

Pour cette première séance de mai, le FIFF s’invite dans l’enceinte du Louxor. La séance sera présentée par Gisèle Venet, professeure émérite à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialiste de William Shakespeare et du théâtre élisabethain et jacobéen. La séance sera suivie d’un débat avec Gisèle Venet.

1992 / Royaume-Uni / 120’ / Fiction – Synopsis : Un jeune noble reçoit l’ordre de la reine Elizabeth Ire de rester jeune pour toujours. Commence alors un incroyable voyage à travers le temps.

Jeudi 11 mai – STRASBOURG (68)

Conférence sur l’histoire oubliée de la musique

A 18 heures à la Bibliothèque nationale de Strasbourg (6 Place de la République). GRATUIT.

Concert de Claudine Simon (musique contemporaine)

A 20h30 à la Bibliothèque nationale de Strasbourg (6 Place de la République).

Billetterie en prévente sur sturmprod.com

Tarif réduit* : 8€ / plein : 13€ / Fin des préventes le 6 avril à 14h

Sur place le soir : Tarif réduit* : 10€ / plein : 15€.

Samedi 13 mai – PARIS

Spectacle Contes à rebours de Typhaine D.

A 14 h 30, au Café de la Gare. Renseignements et réservations.

Lundi 15 mai – PARIS

Spectacle La Pérille Mortelle de Typhaine D.

A 19 heures, au Café de la Gare. Renseignements et réservations.

Mardi 16 mai – PARIS

Apéro de mai Femmes en mouvement

L’apéro de mai, Vélo #2, aura lieu le mardi 16 mai à Paris (10e) et sera également retransmis sur Zoom. Femmes en mouvement recevra Amélie Guicheney, co-fondatrice de GAYA, la nouvelle marque française de mobilité douce et ingénieuse.

Rendez-vous de 19 heures à 21 heures (93, quai de Valmy à Paris 10e).

Inscription obligatoire. Tarifs : 5€ pour les adhérent·es et adhérents, 15€ pour les sympathisant·es et sympathisants et 10€ le tarif découverte.

Mercredi 24 mai – LYON (69)

Rencontre avec Sabrina Erin Gin et Mathilde pour « CAHIER D’ACTIVITÉS FÉMINISTE »

Pédagogique, fun, drôle et vif, un cocktail vitaminé pour se jouer des codes patriarcaux pour mieux les déconstruire et s’instruire ! A 19h15 à La Librairie à Soi·e (16, rue Pizay à Lyon 1er). Entrée libre. Réservation.

Samedi 27 mai – PARIS

Spectacle Contes à rebours de Typhaine D.

A 14 h 30, au Café de la Gare. Renseignements et réservations.

Lundi 29 mai – PARIS

Spectacle La Pérille Mortelle de Typhaine D.

A 19 heures, au Café de la Gare. Renseignements et réservations.

Mardi 30 mai – PARIS

Projection du film « Socorristas » sur des militantes de l’avortement

A 20h30 au Forum des Images à Paris avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Plus d’infos.



Mercredi 31 mai – LYON (69)

Rencontre dédicace avec Fiona Schmidt pour « Vieille peau »

A 19h15 à La Librairie à Soi·e (16, rue Pizay à Lyon 1er). Entrée libre. Réservation.

Dans Vieille peau, pas de conseils pour bien vieillir, pas de témoignages de femmes « bien dans leur peau », et encore moins de leçons de morale culpabilisantes. Le propos de Fiona Schmidt n’est pas de valoriser la « vieillesse », même s’il est nécessaire de combler un déficit de représentation, mais plutôt de comprendre pourquoi notre société fait de l’âge une menace pour les femmes sitôt qu’elles sortent de l’adolescence et comment affronter et déjouer cette menace.