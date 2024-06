Maria Schneider, enfin entendue

Jessica Palud rend hommage à la comédienne, victime d’une agression sexuelle sur Le Dernier tango à Paris en 1972. Un portrait dense et touchant qui résonne avec le « Moi aussi » actuel du cinéma français.

En 1972, Maria a 19 ans et elle est heureuse : elle a obtenu le premier rôle féminin du Dernier tango à Paris, aux côtés d’une star internationale nommée Marlon Brando. Elle ne sait pas encore qu’une scène de ce film, que Bernardo Bertolucci a voulue « improvisée » marquera toute sa carrière d’actrice… Une scène de sodomie simulée avec une motte de beurre qu’elle n’avait évidemment pas consentie. Les larmes de Maria, elles, n’étaient pas simulées.

Anamaria Vartolomei est de tous les plans du film Maria © photo : Guy Ferrandis

Elle a témoigné dans quelques interviews, dans le documentaire sur les actrices Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig mais personne ne l’écoutait vraiment. Alors elle s’est tue et a réussi à continuer sa carrière bon an mal an. En 2013, à la Cinemathèque française, Bertolucci déclarait encore sans remords qu’il avait joué sur l’effet de surprise pour que Maria réagisse « en tant que fille, pas en tant qu’actrice. Je ne voulais pas que Maria joue sa rage et son humiliation, je voulais qu’elle ressente la rage et l’humiliation ». Bertolucci et Brando sont morts sans jamais s’excuser ou être inquiétés.

Aujourd’hui, la cinéaste Jessica Palud redonne la parole à Maria Schneider en se concentrant sur une dizaine d’années de sa vie, avant et après Le Dernier tango. Même brisée, tombée dans la drogue, elle a su se relever pour continuer son métier et se battre pour que les réalisateurs respectent les comédiennes : « Elle a été l’une des premières femmes à évoquer les dysfonctionnements des méthodes sur les plateaux, explique la réalisatrice, mais personne ne l’a écoutée« . Elle fera un film avec Antonioni, un autre avec Rivette, puis des rôles de plus en plus secondaires. Après sa mort, à 58 ans, sa cousine Vanessa Schneider, journaliste au Monde, publia en 2018 Tu t’appelais Maria Schneider, une biographie sur laquelle s’est appuyée Jessica Palud pour ce film.

Anamaria Vartolomei, l’actrice principale de L’événement d’Audrey Diwan, incarne à merveille une Maria passionnée et déterminée, meurtrie et combattante. Le film prend évidemment tout son sens dans la vague actuelle de prise de parole des femmes qui révolutionne le cinéma français. Coïncidence : 1972 année du tournage du Dernier tango à Paris est aussi celle de la naissance de Judith Godrèche…

