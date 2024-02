Miss Allemagne : l’élection d’Apameh Schönauer déchaîne des commentaires haineux

Apameh Schönauer, 39 ans et d’origine iranienne vient d’être élue Miss Allemagne. Mais son élection ne passe pas du tout. Même en France, les commentaires haineux déferlent sur les réseaux sociaux. Condensé de racisme, misogynie et sexisme.

Apameh Schönauer est élue Miss Allemagne 2024

La personnalité avant le physique pour Miss Allemagne

Elle a 39 ans, elle est Iranienne et ne correspond pas aux standards de beauté qui ont longtemps régi les élections de Miss. Mais depuis 2019, l’Allemagne a totalement réformé son concours. Il ne s’agit plus d’un simple concours de beauté. Désormais les candidates ne sont plus jugées sur leur apparence physique mais sur leur personnalité, leur créativité ou encore leur engagement individuel. La limite d’âge de 39 ans a également été revue à la hausse et les femmes mariées, mères ou même enceintes peuvent se présenter.

Quant à la récompense, la gagnante ne reçoit plus de couronne mais un prix, le « Female Leader Award », accompagné d’un chèque de 25.000 euros. Un « prix décerné aux femmes qui assument leurs responsabilités » comme le définit l’organisation de Miss Allemagne sur son site. « Nous créons un réseau de femmes qui servent de modèles et façonnent une société cosmopolite et moderne ». Finies donc les apparitions « potiches » souvent associées au rôle de Miss. Les studios Miss Allemagne souhaitent mettre en avant des femmes modernes et les gérer de manière professionnelle.

La diversité au coeur de l’élection de Miss Allemagne

Cette année, environ 15.000 femmes se sont présentées au concours. Parmi les huit finalistes, âgées de 22 à 42 ans, se trouvaient des profils très différents et loin des critères dit « traditionnels ». La « doyenne » de 42 ans, Mignon Kowollik, n’aurait déjà pas pu espérer se présenter il y a encore peu de temps. Une autre finaliste, Tamara Schwab a la particularité de vivre avec le coeur d’un donneur depuis plus de 2 ans. Christina Modrzejewski souffre quant à elle d’un handicap suite à une maladie auto-immune rare l’obligeant à porter des orthèses ou à dépendre d’un fauteuil roulant.

Mais c’est finalement Apameh Schönauer qui a remporté l’élection ce samedi 24 février 2024 à l’Europa-Park de Rust. Elle succède ainsi à Kira Geiss, élue Miss Allemagne 2023 à l’âge de 20 ans. Cette dernière avait notamment été reconnue pour son engagement en faveur du travail de la jeunesse et en tant que voix de la génération Z. Très croyante, la jeune femme n’avait d’ailleurs jamais caché sa religion, aspirant même à devenir diaconesse (féminin de diacre).

Une Miss engagée pour les droits des femmes

Présentation de Apameh Schönauer sur le site de Miss Allemagne

Née à Téhéran, Apameh Schönauer est arrivée en Allemagne à l’âge de 6 ans. Architecte berlinoise de profession, elle est également mère de deux enfants. Personnellement engagée pour les droits des femmes, elle est la fondatrice du réseau Shirzan (trad. lionne – femme courageuse) pour venir en aide aux femmes opprimées et encourager « les femmes à partager leurs histoires et leurs expériences, à s’inspirer et à se soutenir mutuellement pour réaliser leur plein potentiel ».

Ensemble, nous éliminons les barrières, créons des opportunités et façonnons un monde où les femmes du monde entier peuvent réaliser leurs rêves. Apameh Schönauer

Le Tagesspiegel écrit qu’avant le résultat de l’élection, Apameh Schönauer exprimait clairement son engagement en faveur des droits des femmes, en mettant l’accent sur l’Iran . «Je pense que l’Allemagne doit ouvrir un peu plus les bras et nous permettre de devenir plus colorés ». Le Rheinische Post relate pour sa part qu’après son élection, Apameh Schönauer déclarait vouloir « défendre la diversité avec la visibilité et la portée de Miss Allemagne, soutenir les femmes fortes dans tous les domaines de la vie et célébrer la force inébranlable qui se trouve en chacune d’entre nous ».

Les réseaux sociaux s’enflamment

Mais côté réseaux sociaux, cette élection ne passe pas du tout. Beaucoup ne semblent pas avoir pris conscience de l’évolution du concours et ignorent le nouveau sens donné à l’élection de Miss Allemagne. Comme toujours, les commentaires sexistes, misogynes et racistes sont de sortie. Et pas seulement en Allemagne… Les commentaires français sont également très virulents, comme ils l’avaient été à l’issue de l’élection de Miss France cette année.

Apameh Schönauer est d’abord attaquée sur son physique : « elle est moche », « elle a un nez d’homme », « elle dit qu’elle ne peut pas croire à son élection, qu’elle se rassure, nous non plus ! », « Objectivement, miss Allemagne cette année est vraiment très laide »… Beaucoup parlent de wokisme et d’autres tempèrent ironiquement en disant qu’il faut s’estimer heureux car « Miss Allemagne aurait pu être un homme ». De nombreux mèmes se moquant de la nouvelle Miss circulent aussi.

L’autre aspect qui dérange ce sont bien sûr ses origines et son image très éloignée de l’imaginaire collectif de la femme allemande, blonde et à la peau blanche. Les haineux n’hésitent pas à publier des photos d’anciennes Miss (bien blondes) aux côtés d’Apameh Schönauer en dénonçant des années de wokisme, tandis que d’autres parlent d’un choix de discrimnation positive.

Capture d’écran d’un post sur X : « À gauche Miss Allemagne 2012 À droite Miss Allemagne 2024 Résultat de 12 ans de wokisme, de gauchisme, de déconstruction »

