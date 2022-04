L’Institut Genre et Statistiques appelle le ou la futur.e président.e de la République à réduire l’insécurité en commençant par revoir l’éducation à la virilité. Ces propositions s’appuient sur les recherches menées par Lucile Peytavin sur le coût de la virilité- 100 milliards d’euros par an. Interview vidéo et publication de l’appel.

Nous avons interviewé Lucile Peytavin, autrice de l’ouvrage « Le coût de la virilité », aux éditions Anne Carrière.