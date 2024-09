Promouvoir les femmes aux postes de pouvoir : 12 dirigeants s’engagent

« Changer l’image du pouvoir » c’est l’engagement que prennent 12 dirigeants dans une tribune publiée dans Les Echos. Pas sûr que cela suffise à endiguer « la grande démission des femmes »…

Elles et ils sont membres du club de dirigeantes et dirigeants des Ateliers entreprise et mixité, think tank by l’Essec Business School. 12 patron.es, dont ceux de la SNCF, du Crédit Mutuel Arkéa, Sodexo ou encore Forvis Mazars signent ce jeudi 5 septembre une tribune dans le quotidien économique Les Echos pour favoriser la mixité femmes / hommes à tous les niveaux de l’entreprise et en particulier au plus haut niveau.

Et leur ambition semble être de prendre le mal à la racine en projetant de « changer l’image du pouvoir » : « Des femmes, pourtant éligibles aux plus hautes responsabilités, se détournent du pouvoir en raison d’une perception négative de son mode d’exercice » constatent ces personnalités du monde du business.

Codes formels, codes informels

Les signataires veulent s’attaquer aux codes formels et – ce serait une révolution !- aux codes informels d’accès au pouvoir. Côté formel : «Mettre en place les conditions matérielles concrètes de (la) réussite professionnelle» des femmes, «afin d’alléger la charge mentale qui est aujourd’hui encore majoritairement féminine», «prendre en compte le sujet de l’équilibre entre les vies personnelle et professionnelle», «questionner l’absolue nécessité d’une mobilité géographique permanente des dirigeantes et dirigeants» sont des ambitions que leurs services ressources humaines doivent pouvoir se donner.

Mais côté informels, la fameuse « image du pouvoir » va être compliquée à faire évoluer. La tribune souligne les freins dans les têtes des dirigeants : les « biais inconscients qui incitent les cadres dirigeants à promouvoir des personnes à leur image ». Et les freins dans les têtes des femmes : « l’image souvent négative du pouvoir perçue par les femmes ».

Endiguer « la grande démission des femmes »

Ces dirigeants semblent prêts à se remettre en question pour « favoriser au quotidien l’inclusion des femmes dans nos équipes dirigeantes et nos comités exécutifs ».

Mais la « grande démission des femmes » qui ont cette image négative du pouvoir s’explique aussi par l’incapacité des dirigeants à valoriser des rôles et fonctions assignés aux femmes dans l’entreprise (et ailleurs). L’an dernier, un rapport du cabinet américain de conseil en stratégie McKinsey expliquait cette « grande démission » par la non reconnaissance de leur travail.

Lire : « La grande démission » des femmes : pourquoi elles quittent leurs entreprises

Reste à voir jusqu’où ira l’engagement des signataires de la tribune.

Jusqu’ici, la mixité s’est améliorée essentiellement grâce à des lois imposant des quotas de femmes, obtenus de haute lutte par des femmes politiques soutenues par des associations de femmes managers. Marie-Jo Zimmermann a parlé d’un véritable « chemin de croix » pour faire adopter la loi sur les quotas dans les Conseils d’administration en 2011. Et, plus récemment, Marie-Pierre Rixain a dû s’armer de beaucoup de patience pour imposer en 2022 une loi sur les quotas dans les exécutifs (qui prendra effet dans plusieurs années)

Lire : Mixité à la tête des entreprises : une nouvelle étape

