Rugby : Hollie Davidson devient la première femme à arbitrer un match du Tournoi des Six Nations

En sifflant le coup d’envoi du match Irlande-Italie, ce 14 février 2026 à Dublin, Hollie Davidson a botté en touche le sexisme. Première femme à arbitrer un match masculin du Tournoi des Six Nations, cette Écossaise esquisse l’avenir féminin de l’arbitrage dans le rugby.

Qu’un homme arbitre un match de rugby féminin, c’est du déjà vu. Mais qu’une femme arbitre, incarne l’autorité, lors d’un tournoi masculin de l’ampleur des Six Nations est une première. Hollie Davidson a marqué l’histoire du tournoi européen en arbitrant le match Irlande-Italie, qui s’est joué samedi 14 février 2026 à Dublin. À 33 ans, cette ancienne joueuse écossaise n’en est pas à son premier plafond de verre brisé dans le rugby.

Briser les plafonds de verre

En 2017, elle est devenue la première arbitre professionnelle en Ecosse. Débute là le parcours d’une pionnière. En 2022, elle arbitre un test-match masculin, entre le Portugal et l’Italie. Elle est la première femme à le faire. Depuis, elle a officié lors d’une quinzaine d’autres rencontres masculines prestigieuses. Elle s’est également imposée lors deux dernières Coupes du monde féminines. En 2025, elle a été la première femme arbitre lors de la finale de la Challenge Cup, deuxième compétition européenne.

« Je pense qu’au-delà de mon rôle d’arbitre sur le terrain, ma mission ne sera pas terminée tant qu’on n’aura pas plus de femmes impliquées dans le rugby à tous les niveaux : arbitrage, management, coaching… toutes ces fonctions en dehors du terrain », revendique-t-elle au micro de RMC Sport.

Des femmes à tous les niveaux de la gouvernance des sports

En France, seul pays qui parvient à comptabiliser son nombre exact d’arbitres, l’Association Française du Corps Arbitral Multisports (AFCAM) compte 30,5% de femmes arbitres, soit 72 654 pour 165 171 hommes. Pour le sport de haut niveau, cette proportion descend à 21,3%, comme le calcule la dernière étude datant de 2023.

Mais, à l’instar de Hollie Davidson, les femmes s’imposent ces dernières années dans le monde encore très masculin de l’arbitrage. En 2022, la Française . Cette dernière a même été nommée meilleure arbitre féminine de football du monde sur cinq années consécutives (de 2019 à 2023).

Côté rugby, ça progresse aussi. En juillet 2023, Aurélie Groizeleau a été la première femme à signer un contrat professionnel avec la Fédération Française de Rugby en tant qu’arbitre. Mais au-delà de l’arbitrage, le poste d’entraîneur s’ouvre aussi aux femmes. En 2024, Sandrine Agricole est nommée à la tête du Rugby Club Toulonnais, une équipe du Top 14, soit le niveau de compétition le plus élevé en rugby à XV à l’échelle nationale. Une première ! Mais cette nomination n’était le résultat que d’un remplacement de six semaines seulement. Quant à Hollie Davidson, elle ne compte pas non plus s’arrêter là puisqu’elle devrait arbitrer une rencontre du Top 14, comme le révèle Midi olympique.

Plus largement, la gouvernance du sport se féminise à tous les étages… mais lentement. En 2024, c’est Charlotte Girard Fabre qui brise un nouveau plafond de verre. L’arbitre de haut niveau dans le handball et anciennement dans le hockey sur glace est nommée présidente de l’AFCAM. Des nouveaux modèles féminins s’imposent face au boys’ club de la gouvernance du sport.

