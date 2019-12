Sanna Marin, 34 ans, cheffe du gouvernement en Finlande. Normal !

Elue dimanche 8 décembre, la nouvelle Première ministre est entourée de cheffes de partis pour «rétablir la confiance». Pas pour être un symbole.

A 34 ans, Sanna Marin, qui était Ministre des Transports, est devenue dimanche 8 décembre Première ministre de Finlande. Elue par les sociaux-démocrates, elle est passée de justesse face au dirigeant sortant Antti Rinne, qui avait perdu la confiance du parti du Centre, à cause de sa gestion d’une grève de la Poste.

L’âge et le sexe de la cheffe du gouvernement surprennent hors des frontières de la Finlande surtout, mais elle ne tient pas à s’appesantir.« Nous avons beaucoup de travail à faire pour rétablir la confiance », a-t-elle déclaré à la presse dimanche soir « Je n’ai jamais pensé à mon âge ou à mon genre, je pense aux raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique et à ces choses grâce auxquelles nous avons gagné la confiance de l’électorat. »

En Finlande, la place des femmes dans les hautes sphères de la politique semble ne plus être un sujet. Tarja Halonen, a été présidente de la Finlande de 2000 à 2012 (voir : Alternance en Finlande : un homme à la présidence) Et c’est la troisième fois qu’une femme est Première Ministre dans ce pays.

Dans son gouvernement, Sanna Marin sera entourée de quatre dirigeantes de partis : Katri Kulmuni, 32 ans, du Parti du Centre, et future ministre de l’Économie, Li Andersson, 32 ans également, dirigeante de l’alliance de Gauche, Maria Ohisalo cheffe de la Ligue verte, et enfin Anna -Maja Henriksson, 55 ans, leader du Parti populaire suédois de Finlande. Autrement dit, tous les partis de gouvernement sont désormais dirigés par des femmes. Et ce tweet fascine surtout les non-Finlandais.

Dans le monde, Sanna Marin est une exception. Peu de femmes sont chefs de gouvernement, et très peu sont jeunes. En Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, 39 ans aujourd’hui a pris ses fonctions en octobre 2017, quelques mois après avoir pris les commandes du parti travailliste néo-zélandais. Mais sans parvenir à composer un gouvernement paritaire (voir Jacinda Ardern, une nouvelle Première ministre en Nouvelle-Zélande) Cependant, elle a réussi à mener une politique féministe (voir : La Première ministre néo-zélandaise mène une politique du bien-être)

Sanna Marin est très active sur les réseaux sociaux, elle parle de son bébé ou de son mariage mais avec une optique politique. Sa cérémonie de mariage était par exemple écolo-compatible. Elle affirme souvent qu’il faut une « volonté politique forte » pour engager sérieusement la lutte contre le changement climatique. Douée pour la politique, elle était, à 27 ans, présidente du conseil municipal de sa ville natale Tampere. Aujourd’hui rien ne sera simple pour elle. Au moment où elle succède à Antti Rinne, la Finlande connaît un climat tendu. Une grève étendue à d’autres secteurs d’activités que la Poste menace de paralyser le pays et elle doit honorer l’engagement de son parti d’en finir avec l’austérité des gouvernements précédents.

