« Silence, petite cochonne » : nouvelle intimidation sexiste signée Trump

Le président des Etats-Unis humilie une femme journaliste pour se dérober à sa question. Il suscite une vague de réprobation assez faible et lasse. Comme si ce comportement sexiste finissait par être banal…

Le 14 novembre, à bord d’Air Force One, Donald Trump interrompt brutalement Catherine Lucey, journaliste de Bloomberg, qui lui pose une question. Il lui coupe la parole, pointe un doigt vers elle, et lâche : « Quiet, piggy » — « Silence, petite cochonne ».

La question de la journaliste portait sur la possible divulgation, par la Chambre des représentants, de dossiers montrant d’éventuels liens du président des Etats-Unis avec le riche délinquant sexuel Jeffrey Epstein. La journaliste commençait à demander « s’il n’y avait rien de compromettant dans les dossiers »…

Courte indignation

Vague d’indignation aux États-Unis. CNN parle d’un propos « répugnant », Gretchen Carlson dénonce un geste « profondément sexiste », et plusieurs associations de journalistes rappellent le danger de ces attaques, destinées à dissuader quiconque d’insister sur les sujets sensibles.

The Atlantic rappelle que ces remarques font partie d’un « modèle à long terme » : plusieurs femmes journalistes ont déjà été humiliées ou dévalorisées publiquement par Trump.

En France, l’affaire résonne aussi : la traduction de l’insulte en accentue la violence. Les éditorialistes font parfois observer qu’il s’agit d’un schéma familier : les femmes journalistes sont des cibles privilégiées pour détourner l’attention, réaffirmer une domination ou intimider.

Banalisation

Mais ce comportement du président des Etats-Unis ne fait pas un si gros scandale… « C’est comme si on était rendus immunisés à ce qu’il dit sur les journalistes. On n’est plus surpris. » note Valérie Beaudoin, chercheuse à la Chaire Raoul-Dandurand dans le journal canadien La Presse. « C’est inacceptable, mais il y a une certaine désensibilisation en raison de ses attaques répétées sur les médias »

D’ailleurs, dès mardi, Donald Trump a recommencé après des questions portant sur des affaires que ferait sa famille avec l’Arabie Saoudite. « Ce n’est pas votre question qui me dérange, c’est votre attitude. Je pense que vous êtes une terrible journaliste […] et une terrible personne. » a-t-il dit à une journaliste qui lui posait une question.

Pourtant, au-delà de la banalisation d’un comportement problématique pour un président des Etats-Unis, c’est la banalisation du sexisme qui avance. Pourtant, il faut dénoncer cette scène pour ce qu’elle est : ce n’est pas un « dérapage » c’est une méthode : humilier pour faire taire. L’homme dominant ne répond pas sur le fond. Il attaque la femme. Il l’animalise. Il dit qui a le pouvoir de parler et qui doit se taire.

Les hommes politiques français sont coutumiers de la méthode. Pour ne citer qu’un exemple, quand Gérald Darmanin lançait un paternaliste « Ça va bien se passer » à Apolline de Malherbe lorsqu’elle lui mettait le nez dans ses contradictions, il voulait sexualiser le propos et ramener une journaliste à une position subordonnée.

Lire aussi dans LesNouvellesNews.fr

Nouvelle sortie sexiste de Gérald Darmanin

Et les prix « ça va bien se passer » du sexisme en politique sont décernés à…

« Ma cocotte», « maîtresse », la maire de Paimpol combat le sexisme en politique

Les nerfs des femmes politiques : fin d’un coup bas

Sexisme décomplexé de Gérald Darmanin au Sénat

Macron et Darmanin « d’homme à homme » : message féministe