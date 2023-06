Sophie Lavaud aux sommets du monde

En atteignant le sommet du Mont Nanga Parbat lundi matin, elle est la seule Française à avoir gravi les quatorze monts de plus de 8000 mètres de la planète, avec sa précieuse équipe.

Lundi 26 juin 2023, à 6 h 15 (heure de Paris), Sophie Lavaud a signé un exploit qu’aucun.e alpiniste français.e n’avait réussi auparavant : en atteignant le sommet du Nanga Parbat, situé au Pakistan, elle est devenue la première Française, hommes et femmes confondus, à avoir gravi les quatorze montagnes de plus de 8.000 mètres de la planète.

Le Nanga Parbat était la dernière qui manquait au palmarès de l’alpiniste de 55 ans, depuis qu’elle a commencé ce défi en 2012. L’ascensionniste, qui a grandi en Haute-Savoie, a la triple nationalité française, suisse et canadienne. Et elle est aussi, du coup la première Canadienne, hommes et femmes confondus, à entrer dans le cercle des quelques dizaines d’alpinistes aux quatorze sommets.

« L’équipe entière de notre expédition a réussi à grimper le Mont Nanga Parbat, qui s’élève à 8.126 mètres« , a indiqué sur les réseaux sociaux l’opérateur Chhang Dawa Sherpa, en charge de l’ascension. L’équipe d’une vingtaine de personnes qui l’accompagnait a dû gravir, sur la dernière étape, la nuit, un dénivelé de 1500 mètres, une température de – 18 °C avec un vent de 50 km/h et d’importantes quantités de neige.

Celle qui vient de réaliser ce quatorzième exploit se définit comme « une femme ordinaire », une « madame tout le monde » qui a cependant des rêves peu communs. Née en Suisse, elle a passé beaucoup de temps à Argentière, en Haute-Savoie où elle a commencé le ski à trois ans. Après des études de commerce, elle travaille dans l’hôtellerie de luxe puis crée une société d’événementiel avec son frère, société qui ne survit pas à la crise de 2009. Elle profite alors du temps libre qui s’offre à elle pour faire de sa passion son activité principale et enchaîne, depuis 2012, les plus hauts sommets du monde.

Sophie Lavaud est ambassadrice de l’ONG Terre des Hommes. Elle soutient notamment des projets humanitaires sur la survie des femmes enceintes dans les régions montagneuses. La « femme ordinaire » donne aussi de nombreuses conférences en entreprise notamment où elle fait le parallèle entre son expérience et la vie au travail. Elle y parle de dépassement de soi mais aussi de travail d’équipe. Et souligne que le ou la premièr.e de cordée a besoin de son équipe et doit valoriser cette équipe pour qu’elle suive et accompagne.