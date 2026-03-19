« Wildcard maternité » pour Johanne Defay. Une première !

Médaillée olympique et devenue mère, Johanne Defay obtient une place garantie sur le circuit professionnel en 2027 grâce à la toute première « wildcard maternité ».

Sur Instagram, image d’une vidéo « Baby waves »

À 32 ans, six mois après avoir accouché, la surfeuse Johanne Defay, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024, peut envisager sereinement un retour à la compétition. Les organisateurs de la World Surf League ont annoncé la mise en place d’une « wildcard maternité », qui garantit à une surfeuse sa place sur le tour pro (CT). Et la Française est la première à en bénéficier.

Un retour direct dans l’élite mondiale

Johanne Defay, pensionnaire de l’élite depuis 2014 et première médaillée olympique de l’histoire du surf français, pourra ainsi retrouver le circuit pro la saison prochaine, sans devoir passer par les épreuves éliminatoires en 2026. Sans ce nouveau dispositif, elle aurait dû repasser par le circuit des Challenger Series pour obtenir l’une des places qualificatives au sein du tour en 2027.

« Je suis super heureuse d’obtenir la toute première wild-card maternité. C’est un grand honneur et un nouveau défi que j’ai vraiment envie de relever » a déclaré, auprès de l’AFP, la surfeuse tricolore la plus titrée. « Je voulais vraiment garder ma place sur le tour, car j’adore mon style de vie d’athlète professionnelle et de surfeuse… Pouvoir partager cela avec ma fille est un cadeau tellement incroyable.»

L’initiative de la World Surf League pourrait inspirer d’autres instances sportives pour mettre en place des dispositifs similaires.