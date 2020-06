Palmarès #ZéroCliché : les jeunes veulent changer les règles

Le palmarès de l’édition 2020 du concours #ZéroCliché organisé par le Clemi dont Les Nouvelles News sont partenaires, montre que les élèves sont décidés à appuyer là où ça fait mal.

La huitième édition du concours ZéroClichés 100% numérique pour cause de covid19, montre une nouvelle fois que, de la maternelle au lycée, les élèves ont du talent pour déconstruire les stéréotypes sexistes et construire l’égalité des sexes quand leurs enseignants les y invitent et les accompagnent. Au fil des ans, ce concours, prend de l’ampleur. Cette année, il a obtenu la double labellisation ONU Femmes / Génération égalité Voices.

Et les gagnant.e.s sont :

Prix dans la catégorie « École »

École du groupe scolaire Nahr Ibrahim à Jounieh (Al-Maayssra) au Liban, élèves de CM2 pour

la vidéo « Zéro cliché : Changeons les règles ! »

Prix dans la catégorie « Collège »

Collège Bory de Saint Vincent à Saint Philippe (Académie de La Réunion) , élèves de 3e

pour « Radio Récré : Émission spéciale Égalité »

Prix dans la catégorie « Lycée »

