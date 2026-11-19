Pendant que les hommes prennent une journée de congé pour la sortie du jeu vidéo, le 19 novembre marque symboliquement l’entrée en travail gratuit des femmes… Qui utilisent d’ailleurs davantage leurs congés pour leur famille que pour leurs loisirs personnels.

Les médias s’en repaissent : ce 19 novembre 2026, des milliers de salariés ont prévu de délaisser leur travail pour jouer à GTA VI, un jeu vidéo dont l’énorme plan marketing semble avoir colonisé le cerveau des jeunes hommes.

Selon les données de la plateforme RH Remote, les demandes de congés pour le 19 novembre ont augmenté de 32 % dans le monde et de 35 % en France par rapport à la même date en 2025. C’est la plus forte progression enregistrée pour un jour ouvré en 2026, indique le site Presse-Citron. Le média précise : « 30 % des vacanciers vidéoludiques ont posé leur jeudi 19 et leur vendredi 20 novembre pour profiter d’un long week-end. 23 % ont carrément pris toute la semaine. »

Cadeaux aux joueurs

Le phénomène est particulièrement marqué chez les hommes jeunes : la hausse atteint 220 % chez les hommes de la génération Z, contre environ 97 % chez l’ensemble des salariés de cette génération, hommes et femmes confondus.

Une entreprise, Logitech, a même offert à ses salariés une journée de congé dédiée au jeu vidéo, baptisée « Logi Game Day », ce qui lui a assuré un joli coup de publicité. L’initiative a été largement reprise dans les médias.

Faire du jeu vidéo une priorité chez les hommes est donc présenté par les médias comme tout à fait légitime. Et ce n’est pas une première ! Certains utilisent même le congé paternité pour jouer ou pour suivre une Coupe du monde de foot.

Lire : Ces jeunes pères qui prennent leur congé de paternité pendant la Coupe du monde de Foot

Fin de rémunération pour les femmes

Tout cela pourrait prêter à sourire et appeler à se détendre si cette date ne coïncidait pas avec un autre phénomène : #19Novembre10h51.

Le 19 novembre à 10h51, les femmes en France cessent symboliquement d’être payées jusqu’à la fin de l’année. Cette date traduit l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Lire #19novembre10h51 : 12 jours de gagnés sur les inégalités en 10 ans… Youpi ?

Pour les dix ans du calcul de cette date symbolique, les Glorieuses ont ajouté, dans une étude de L’ObSoCo, le concept d’« écart de liberté », soulignant les répercussions concrètes de l’écart de rémunération sur l’autonomie et les choix de vie des femmes.

Et ces différences ne permettent pas aux femmes d’avoir le loisir de prendre des jours de congés pour des jeux vidéos. Leurs absences sont bien plus guidées par des obligations familiales que par des loisirs personnels.

Après une naissance, plus d’une mère sur deux réduit ou cesse temporairement son activité professionnelle, contre environ un père sur neuf.]

En 2025, les femmes représentent 76,4 % des salariés à temps partiel. Parmi les femmes travaillant à temps partiel, 30,7 % invoquent des raisons familiales, contre 8 % des hommes.

Derrière l’indulgence amusée des médias pour ces joueurs en congé se cache une profonde injustice : pendant que les hommes jouent, les femmes subissent des rémunérations inférieures et assument gratuitement la charge domestique et familiale.

Le 19 novembre, certains hommes jouent à GTA. Les femmes, elles, continuent de faire tourner la société. Gratuitement.