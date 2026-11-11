19novembre10h51 : 12 jours de gagnés sur les inégalités en 10 ans… Youpi ?

La date à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement cette année est le 19 novembre. Soit 12 jours plus tard qu’en 2016. Un progrès réel, mais insuffisant au regard des inégalités économiques qui persistent. Les Glorieuses appellent à se mobiliser.

Les Glorieuses ont annoncé les résultats de leur calcul : « Le jeudi 19 novembre 2026 à 10h51, les femmes en France commencent symboliquement à travailler gratuitement jusqu’à la fin de l’année. » Il y a dix ans, cette étape tombait le 7 novembre. Soit 12 jours de gagnés. Mais il en reste encore une quarantaine.

Lire : « Egalité salariale : fin de salaire le 3 novembre pour les Européennes, le 7 novembre pour les Françaises »

Les hommes dans les métiers les mieux rémunérés

Leur calcul se base sur les données Eurostat d’écart moyen de rémunération horaire brute entre les femmes et les hommes en France. Ces écarts s’expliquent par des différences de métiers exercés : les hommes préemptant les secteurs les plus rémunérateurs. De plus, le travail domestique et familial étant encore assigné aux femmes, celles-ci disposent de moins de temps pour le travail rémunéré

L’écart moyen de rémunération horaire brute entre les femmes et les hommes atteint ainsi 11,8 %. C’est ce chiffre qui sert à déterminer la date symbolique du #19Novembre10h51.

Mais d’autres écarts sont scandaleux ! Même « à poste comparable, avec des compétences équivalentes et dans un même établissement, les femmes gagnent en moyenne 4 % de moins que les hommes (INSEE). Ceci relève de la discrimination pure » notent Les Glorieuses.

Et, « Lorsque l’on prend en compte l’ensemble des rémunérations perçues dans l’année, tous temps de travail confondus, l’écart atteint 21,8 % (INSEE). »

Les inégalités de patrimoine se creusent

Si, en dix ans, l’écart de rémunération a reculé de 3,3 points, c’est probablement, selon les Glorieuses grâce à diverses mesures adoptées de haute lutte comme l’allongement du congé paternité, la création de l’index de l’égalité professionnelle ou l’adoption d’une directive européenne sur la transparence salariale.

Mais l’organisation alerte sur un autre phénomène : « le chemin reste long et surtout, les inégalités ne s’arrêtent pas au salaire. En effet, alors que l’écart de salaire diminue, l’écart de richesse se creuse. » L’écart de patrimoine brut moyen entre les femmes et les hommes en France est de 15% et, sur les placements financiers, il s’élève à 37 %.

Pour continuer à faire bouger ces lignes, les Glorieuses invitent toujours à signer une pétition ici. Et pour faire du bruit sur le réseau LinkedIn, elle propose « le challenge de Nina Ramen » : un atelier d’écriture le 17 novembre, pour préparer des messages à poster le 19 novembre (Inscription)

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