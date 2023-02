Agenda : « Les moments des Sisyphes » de mars

La lutte contre les stéréotypes de sexe et contre le sexisme est un travail de Sisyphe (Nous en parlions ici : Rendons Sisyphe heureuse). L’agenda des Sisyphes, comme LesNouvellesNews.fr, vous propose un regard féministe sur l’actualité. Il cite les manifestations, spectacles, conférences ou rencontres qui participent à construire un monde égalitaire. Chaque « Moment des Sisyphes » est une pierre de plus en haut de l’édifice.

Cet agenda (non exhaustif) est collaboratif. Il sera mis à jour régulièrement en fonction de l’actualité. Nous comptons sur vous pour nous faire part des manifestations que vous organisez à l’adresse suivante :

agenda@lesnouvellesnews.fr

Comme tous les 8 mars, des rassemblements féministes seront prévus ce jour dans de nombreuses villes de France.

Lundi 20 février – PARIS

Projection du film Sois belle et tais-toi ! de Delphine Seyrig

A 20h30, Le Brady (39, boulevard de Strasbourg – Paris). En partenariat avec le 7e genre.

Version restaurée par les studios du Département Son, vidéo et multimédia de la Bibliothèque nationale de France. France, 1976, 115 minutes. Bande-annonce Sois belle et tais-toi.

La séance sera suivie d’une rencontre avec Anne Delabre et Nicole Fernández Ferrer. Billetterie en ligne.

Mardi 21 février – PARIS

Projection du film N’effacez pas nos traces ! Dominique Grange, une chanteuse engagée de Pedro Fidalgo

A 20h30 au Forum des Images (2, rue du Cinéma – Paris)

La séance sera suivie d’une rencontre avec Dominique Grange, Tardi et le réalisateur.

Synopsis : Chanteuse « engagée à perpétuité » selon ses propres mots, Dominique Grange est devenue une icône de l’effervescence politique de l’après-mai 68. Elle exprime toujours la même volonté de résistance à toutes les formes d’oppression. Ces archives du présent se croisent et s’entremêlent avec les images et les chansons de Dominique Grange mais aussi avec les dessins de Tardi. Il s’agit ainsi de faire ressurgir les luttes du passé, mais aussi de les ancrer dans la réalité présente. Billetterie en ligne

Samedi 25 février à 15h – CLERMONT-FERRAND

Marche blanche à la mémoire d’Eva Hospital

Osez le féminisme 63 s’associe à la grande douleur et à la peine endurées par la famille et les proches d’Éva, qui, à seulement 20 ans, avait toute la vie devant elle et qui a été tuée par arme à feu le soir du mardi 24 janvier 2023 par son compagnon, 20 ans lui aussi. Marche silencieuse qui partira à 15 heures de la place de la Victoire jusqu’au banc rouge du Jardin Lecoq, symbole de la lutte contre les violences et féminicides. Des roses blanches (ou d’une autre couleur) pourront être déposées tout autour.

Dimanche 26 février à 15h – PARIS

Marche à Paris à la gloire des femmes iraniennes

Dans le calendrier persan, le 26 février, c’est l’équivalent de notre 8 mars. Une date pour célébrer le courage et la détermination des femmes et un jour de lutte pour leurs droits. Féministes et associations féministes, venez marcher et exprimer votre soutien au peuple iranien.

Le lieu de départ de la manif sera communiqué 3 jours avant l’événement.

Lundi 27 février – En ligne

Webinaire Spécial Féminisme Episode 1 : Jeunesse

À l’occasion de son épisode inédit Spécial Féminisme, Livres Hebdo organise un webinaire animé par la journaliste Cécilia Lacour, de 11h30 à 12h30. Plus d’infos et inscription gratuite.

Du 27 février au 24 mars – SAINT-ÉTIENNE (42)

« Elles écrivent l’Histoire » Portraits de femme(s)

« Dans une Histoire mondiale construite, racontée, analysée en majeure partie au travers du regarde de l’homme blanc, les femmes qui vous seront proposées de rencontrer vont tenter de créer, d’affirmer des idées, des rêveries, de prendre leurs délires pour des réalités, au point de proposer une nouvelle manière de voir le monde et d’en changer les codes. »

Informations. Tél. 04.77.80.30.59.

Jusqu’au 28 mars – ORLÉANS (45)

Festiv’elles « Femmes et sport »

Cette 9e édition de Festiv’Elles donne la part belle aux femmes en mouvement avec une thématique « Femmes et sport » dans la perspective des Jeux Olympiques Paris 2024. Au programme dans la métropole orléanaise, 22 propositions culturelles (3 expositions dont 1 itinérante, 3 films, ou encore 13 spectacles (lecture musicale, théâtre humour, concerts, danse contemporaine, projections, atelier..). Découvrir le programme complet.

Mercredi 1er mars – CLERMONT-FERRAND (63)

Rencontre avec Emmanuelle Josse, cofondatrice de la revue La Déferlante

A 17 heures à la Librairie Les Volcans (80, boulevard François-Mitterrand). Rencontre avec la cofondatrice de la revue féministe La Déferlante, animée par Lieu’topie. Emmanuelle Josse vient présenter le numéro 8 de la revue : un numéro consacré aux aspects sociaux du jeu ou des jouets, notamment aux stéréotypes de genre qu’ils véhiculent, ou encore à la présence des militantes féministes dans l’univers du jeu vidéo.

Mercredi 1er mars – STRASBOURG (67)

Projection du film Sois belle et tais-toi ! de Delphine Seyrig

A 20 heures, au Cinéma Star Saint-Exupéry (27, rue du Jeu des Enfants à Strasbourg).

Version restaurée par les studios du Département Son, vidéo et multimédia de la Bibliothèque nationale de France. France, 1976, 115 minutes. Bande-annonce Sois belle et tais-toi.

Séance spéciale en partenariat avec MIRA (Mémoire des Images Réanimées d’Alsace) : Le film Marguerite Hatt, pionnière à la caméra, de Sophie Desgeorge à partir des collections de MIRA sera également présenté.

La séance sera suivie d’une rencontre avec Nicole Fernández Ferrer.

Du vendredi 3 au jeudi 9 mars – LYON (69)

Le festival des Lumineuses

Le festival ouvert à toutes et à tous, met en visibilité la performance féminine sous toutes ses formes : le sport, la littérature, l’économie, la vie quotidienne, les spectacles etc. Programmation complète.

Samedi 4 mars – PARIS

Spectacle Contes à rebours de Typhaine D.

A 14 h 30, au Café de la Gare. Renseignements et réservations.

Lire aussi : ELLE ÉTAIT UNE FOIS DES SORCIÈRES, TYPHAINE D. ET SES CONTES À REBOURS

Lundi 6 mars – En ligne

Webinaire Spécial Féminisme Episode 2 : Littérature générale

Après un premier épisode centré sur la littérature jeunesse, cet épisode fera la part belle à la littérature générale. Avec la participation de JC Lattès et La Boite à Bulles. Webinaire animé par Cécilia Lacour, journaliste à Livres Hebdo, de 11h30 à 12h30. Plus d’infos et inscription gratuite.

Lundi 6 mars – CLERMONT-FERRAND (63)

Rencontre avec Alice Géraud, autrice de Sambre : radioscopie d’un fait divers

A 17 heures à la Librairie Les Volcans (80, boulevard François-Mitterrand). Rencontre avec Alice Géraud pour son livre Sambre : radioscopie d’un fait divers. Un homme est accusé de plus de cinquante agressions sexuelles et viols commis pendant 30 ans. Mais ce n’est pas « le violeur de la Sambre » qui intéresse Alice Géraud, c’est l’envers de ce fait divers le long de la Sambre : ce qu’il dit du traitement par la police et la justice des agressions sexuelles sur trois décennies. Qu’a-t-on fait des plaintes des victimes ?

Lundi 6 mars – LYON (69)

Book-club avec Laurène Daycard

Book club co-organisé par Une librairie à soi au Mob Hôtel de Lyon. Laurène Daycard est membre du collectif de journalistes indépendantes Les Journalopes et présentera son livre Les absentes sur les féminicides conjugaux paru aux éditions du Seuil.

Mercredi 8 mars – Dans toute la France

L’association Femmes et mathématiques lance l’action Coquelicot. Toutes en rouge !

On dit, on entend, on lit que les femmes sont en train de déserter la science, le numérique, etc. Ce n’est pas vrai !

Et pour en faire une démonstration directe, l’association invite les femmes de sciences à porter du rouge le mercredi 8

mars 2023 dans toute la France. « Portons du rouge et formons un immense champ de coquelicots. Faisons des photos et distribuons-les sur les réseaux sociaux. » En savoir plus.

Mercredi 8 mars – PARIS

Concert au profit des victimes de violences conjugales

A l’initiative de l’association Aspire, une vie et un toit, un concert caritatif sera donné le 8 mars à partir de 20 heures à La Bellevilloise. Il s’agit du 1er concert organisé au profit des victimes de violences conjugales. Plus d’infos.

Mercredi 9 mars – LYON (69)

Rencontre avec Elise Thiebaud à La Librairie à Soi·e

A 19h15, rencontre avec Elise Thiebaut pour l’ouvrage Sexocide des sorcières de Françoise D’Eaubonne et de la collection « Nouvelles lunes ». Entrée libre à La Librairie à Soi·e (16, rue Pizay à Lyon). Réservation.

Autres rendez-vous organisés par la librairie.

Vendredi 10 mars – PARIS

Présentation du livre Les femmes sont des salopes, les hommes sont des don Juan. Sexisme, double morale et éléments de langage de Florence Montreynaud

Chez Mona (Cité audacieuse – 9, rue Vaugirard à Paris). Présentation et débat autour du livre de Florence Montreynaud sorti ce mercredi 8 mars. Rencontre organisée par Hachette éditions. Fin d’après-midi (horaire à confirmer).

Grâce à une riche documentation accumulée depuis des décennies, Florence Montreynaud démontre la virulence persistante du patriarcat. Dans cet essai à la fois rigoureux et drôle, léger et essentiel, elle analyse la présence constante de la double morale sexuelle au sein de notre société, et propose des solutions pour que notre monde devienne moins violent et plus juste.

Vendredi 10 mars – TOULOUSE (31)

Soirée théâtrale par la compagnie Au hasard des Scènes

5 pétillantes comédiennes de la Compagnie « Au hasard des Scènes » partageront leur création théâtrale intitulée « 5 ». A plus de 50 ans, refusant d’être invisibles, elles vous embarqueront dans leur voyage, avançant à tâtons vers l’inconnu, en équilibre à l’âge charnière des bilans, des envies, des doutes, des peurs et des rêves. Une mise en scène de Mélanie Perol.

A 20 h 30, à la salle Limayrac (22, rue Xavier Darasse à Toulouse).

Tarif unique : 15 euros. Billetterie sur Hello Asso.

Les recettes de cette soirée seront entièrement reversées à l’association Action Femmes Grand Sud, association d’aide au retour à l’emploi des femmes de plus de 45 ans en Occitanie.

Dimanche 12 mars – CLERMONT-FERRAND

Avant-première du film « We are coming »en présence de la réalisatrice Nina Faure

A 16 heures, au cinéma Le Capitole (place de Jaude), We are coming. Chronique d’une révolution féministe. Plus d’informations ici.

Lundi 13 mars – PARIS

Spectacle La Pérille Mortelle de Typhaine D.

A 19 heures, au Café de la Gare. Renseignements et réservations.

Lire aussi : TYPHAINE D, L’ACTUALITÉ À LA « FÉMININE UNIVERSELLE » SUR SCÈNE

Mardi 14 mars – PARIS et en ligne

Apéro de mars Transport de marchandises

Femmes en Mouvement organise son Apéro du mois de mars sur la thématique « Transport de marchandises ». A Paris et sur Zoom de 19 heures à 21 heures. Lieu et invitée à venir prochainement.

Mardi 21 mars – CHARENT0N-LE-PONT (94)

Le Printemps des Femmes Remarquables

Dans le cadre de la 2ème édition du Festival des Nouvelles écritures au Théâtre des 2 Rives à Charenton le Pont (94), le projecteur est braqué toute une semaine sur la thématique « Femmes et Théâtre ».

A 19h15 au Théâtre des 2 Rives (107, rue de Paris à Charenton-le-Pont), conférence, rencontre, échanges avec des femmes remarquables, singulières dans leurs parcours. Il est ainsi prévu parmi ces femmes, une vigneronne, une cheffe d’orchestre, une cheffe d’entreprise, une femme politique et des femmes de théâtre (Justine Heynemann et Bibi…)

Mercredi 22 mars – PARIS

Présentation du livre Les femmes sont des salopes, les hommes sont des don Juan. Sexisme, double morale et éléments de langage de Florence Montreynaud

A 18h30 Chez Mona (Cité audacieuse – 9, rue Vaugirard à Paris). Présentation du livre de Florence Montreynaud par Les Chiennes de Garde.

Spectacle Comment Virginie D. a sauvé ma vie de Corinne Merle

A 20h30 au Théâtre des 2 Rives (107, rue de Paris à Charenton-le-Pont). En savoir plus.

Tarif plein : 19€, réduit : 12€.

Samedi 25 mars – CLERMONT-FERRAND (63)

Rencontre avec Dalie Farah, autrice de Retrouver Fiona

A 16 heures à la Librairie Les Volcans (80, boulevard François-Mitterrand). Le 12 mai 2013, Fiona, 5 ans, disparaît à Clermont-Ferrand. Quelques mois plus tard, sa mère, Cécile Bourgeon, avoue que l’enfant est enterré près d’un lac de la région et accuse son compagnon, Berkane Makhlouf, de mauvais traitements. Après avoir assisté aux procès, Dalie Farah témoigne de ses sentiments dans ce texte et tente de comprendre comment un tel événement a pu se produire.

Samedi 25 mars – CHARENTON-LE-PONT (94)

Théâtre – Comment nous ne sommes pas devenues célèbres

A 20h30 au Théâtre des 2 Rives (107, rue de Paris à Charenton-le-Pont). En savoir plus.

La pièce raconte l’histoire du premier groupe de punk féminin anglais : Les Slits. Elles se sont formées en 1976 et se sont séparées en 1979. Elles étaient quatre, entre quatorze et vingt ans, et venaient d’univers sociaux extrêmement variés. Deux d’entre elles n’avaient jamais touché un instrument de musique auparavant. Elles ont réussi l’exploit d’être le premier groupe au monde à obtenir le contrôle total de leur image auprès de leur maison de disque.

Tarif plein : 19€, réduit : 12€.