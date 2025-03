Andrew Tate, le retour du masculiniste aux États-Unis

Après une pression des États-Unis, les prédicateurs masculinistes Andrew et Tristan Tate ont pu quitter la Roumanie. Si l’enquête pour traite d’êtres humains et viols se poursuit, les deux frères sont soutenus par le gouvernement Trump et l’extrême droite.

C’est officiel. Tristan et Andrew Tate sont rentrés aux États-Unis. En 2022, les deux frères, qui ont la double nationalité Etats-unienne et britannique, avaient été arrêtés en Roumanie pour trafic d’êtres humains et pour des affaires de viols. Depuis décembre 2023, ils sont placés sous contrôle judiciaire et leur passeport leur sont retirés. Mais le 27 février 2025, les Tate ont pu rejoindre, en jet privé, la Floride. Un choc pour les victimes en attente d’un jugement.

Du prêche masculiniste à la traite d’êtres humains

Andrew Tate est l’une des figures phares du masculinisme. Cet ancien champion de kickboxing est devenu une star des réseaux sociaux en diffusant un contenu misogynie, ultra-violent envers les femmes, et en affinant une image de « mâle alpha ». À coup de cigare fumant, de voitures de luxe, de gros biceps et de conseils en séduction, Andrew Tate s’est bâti une vaste communauté. Sur X, il comptabilise 10.7 millions d’abonnés. Dix millions de personnes qui adhèrent à des discours haineux et violents affirmant régulièrement que “les hommes sont supérieurs aux femmes” et que “si une femme sort avec un homme, elle appartient à cet homme”.

Andrew Tate est présenté par les médias comme un « influenceur » masculiniste. Mais, comme le dit Stephanie Lamy, spécialiste des masculinismes et autrice de La Terreur masculiniste (ed du Détour, 2024), sur BlueSky, le mot « prédicateur » est plus juste.

Installés en Roumanie, les deux frères sont soupçonnés, fin 2022 par les autorités roumaines d’avoir contraint, dans leur villa, des jeunes femmes à produire des contenus pornographiques en direct. Ces dernières avaient interdiction de sortir et les deux frères récupéraient les revenus issus de ces vidéos. À cela s’ajoute quatre accusations pour viol à l’encontre d’Andrew Tate déposées en juillet 2024.

Une enquête est ouverte. Une partie de leurs biens sont saisies et les Tate sont assignés à résidence. Le 4 août 2024, cette assignation est levée et ils sont placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire roumain. Depuis, les deux frères se posent en victimes d’un grand complot.

Pression des États-Unis et soutiens venus de l’extrême droite

Retournement de situation. Le 27 février 2025, l’assignation des deux frères est levée et ils rentrent illico aux États-Unis. Comment expliquer que le parquet de Bucarest ait soudainement rendu aux deux hommes leur passeport ?

Le 17 février, une enquête du journal Financial Times révèle que Richard Grenell, émissaire présidentiel pour des missions spéciales en Europe, s’est entretenu avec le ministre des affaires étrangères roumain Emil Hurezeanu et lui a expressément demandé de lever l’interdiction de sortie du territoire des frères Tate. Résultat : leurs deux passeports leur sont rendus dix jours plus tard. Au départ des deux hommes mis en cause, le premier ministre roumain Marcel Ciolacu assure, dans un communiqué, que la Roumanie n’a subi « aucune pression des Etats-Unis ».

Les frères Tate comptent de nombreux soutiens au sein du gouvernement Trump. Elon Musk, nommé à la tête du nouveau département américain de l’efficacité gouvernementale, avait réactivé le compte X d’Andrew Tate après qu’il avait été banni par l’ancienne direction pour avoir affirmé que les femmes sont « responsables » si elles sont victimes de viol. Sur ce même réseau social, le prédicateur masculiniste compte parmi ses dix millions d’abonnés l’actuel vice-président des États-Unis, J. D. Vance. Donald Trump lui-même avait qualifié Andrew Tate de modèle de « virilité conservatrice ».

Autre soutien : Paul Ingrassia, responsable du bureau de liaison de Donald Trump avec le département de la sécurité intérieure, qui n’est autre que l’avocat qui avait pris en charge le dossier civil aux États-Unis de l’affaire de Tristan et Andrew Tate. Plus largement, plusieurs figures de l’extrême droite ont manifesté leur soutien à l’influenceur masculiniste comme le présentateur d’extrême droite Tucker Carlson qui l’avait interviewé en 2023.

Mais Andrew et Tristan Tate ne font pas l’unanimité aux États-Unis. Si le gouvernement leur apporte son soutien, le gouverneur de la Floride, le conservateur Ron DeSantis, a déclaré qu’ils n’étaient « pas les bienvenus » dans cet État. Le procureur général, James Uthmeier, a même ajouté que la Floride pratiquait une « tolérance zéro » à l’encontre des auteurs de violences contre les femmes et les trafiquants d’êtres humains.

Un suivi incertain…

Pourquoi le retour des frères Tate est-il alarmant ? « Ces événements ne sont pas anecdotiques : ils traduisent une institutionnalisation progressive du masculinisme dans les sphères du pouvoir », analyse Stéphanie Lamy, dans un billet paru sur le Club de Médiapart.

« Il est illusoire de penser que les Tate vont maintenant devoir répondre de leurs actes devant la justice roumaine », estime sur X l’avocat britannique Matthew Jury, qui représente plusieurs femmes ayant déposé plaintes pour viol et agressions sexuelles à l’encontre d’Andrew Tate, et qualifie la levée de leur contrôle judiciaire d’« autant dégoûtante que consternante ». L’avocat interpelle les autorités britanniques à « prendre des mesures immédiates pour obtenir leur extradition vers le Royaume-Uni ». Toujours sur X, l’avocate Charlotte Proudman, lauréate du Prix des femmes en droit 2023, s’insurge : « Les survivantes risquent tout pour parler, mais elles voient les personnes accusées de viol et de traite s’envoler vers la liberté, protégées par les hommes les plus puissants de la planète, également responsables d’agressions sexuelles. Pourquoi les femmes parleraient-elles ? ».

Le parquet roumain chargé de la lutte contre la criminalité organisée (Diicot) indique dans un communiqué que les poursuites contre les frères Tate n’ont pas été abandonnées et que l’enquête suit son cours. Mais le suivi reste incertain et l’espoir des victimes d’obtenir justice s’éloigne.

