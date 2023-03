Avril : Agenda « Les moments des Sisyphes »

La lutte contre les stéréotypes de sexe et contre le sexisme est un travail de Sisyphe (Nous en parlions ici : Rendons Sisyphe heureuse). L’agenda des Sisyphes, comme LesNouvellesNews.fr, vous propose un regard féministe sur l’actualité. Il cite les manifestations, spectacles, conférences ou rencontres qui participent à construire un monde égalitaire. Chaque « Moment des Sisyphes » est une pierre de plus en haut de l’édifice. (l’agenda de mars est encore consultable ici)

Cet agenda (non exhaustif) est collaboratif. Il sera mis à jour régulièrement en fonction de l’actualité. Nous comptons sur vous pour nous faire part des manifestations que vous organisez à l’adresse suivante :

agenda@lesnouvellesnews.fr

Jusqu’au 2 avril – CRÉTEIL – PARIS et en ligne

45e édition du festival international de films de femmes de Créteil

Invités – Rencontres, colloque, tables rondes, leçons de cinéma…

Projections – Avant-premières, films restaurés, ciné-concert, Compétitions internationales…

Depuis sa création, en 1979, le Festival International de Films de Femmes de Créteil se bat pour changer la vie et l’avenir des femmes, dans toutes les professions en général, et dans le cinéma en particulier, contre les stéréotypes, contre l’effacement de leur histoire, contre l’oubli de leurs rôles, pour l’égalité et la reconnaissance de leurs droits, pour leurs combats, leur créativité, leurs solidarités et leurs engagements.

A Créteil à la Maison des Arts et de la Culture et au Cinéma La Lucarne.

A Paris dans les salles partenaires du réseau des Cinémas Indépendants Parisiens.

En ligne sur FestivalScope.

PROGRAMME

Samedi 1er avril – PARIS

Spectacle Contes à rebours de Typhaine D.

A 14 h 30, au Café de la Gare. Renseignements et réservations.

Lire aussi : ELLE ÉTAIT UNE FOIS DES SORCIÈRES, TYPHAINE D. ET SES CONTES À REBOURS

Dimanche 2 avril – PARIS

Avant-première du film Polaris de Ainara Vera

Clôture du Festival International de Films de Femmes de Créteil.

A 19h30 à Élysées Lincoln.

Synopsis : Capitaine de bateaux dans l’Arctique, Hayat navigue loin des Hommes et de son passé. Quand sa sœur cadette Leila met au monde une petite fille, leurs vies s’en trouvent bouleversées. Guidées par l’étoile polaire, elles tentent de surmonter le lourd destin familial qui les lie.

Plus d’informations.

Lundi 3 avril – PARIS

Spectacle La Pérille Mortelle de Typhaine D.

A 19 heures, au Café de la Gare. Renseignements et réservations.

Lire aussi : TYPHAINE D, L’ACTUALITÉ À LA « FÉMININE UNIVERSELLE » SUR SCÈNE

Jeudi 6 avril – CLERMONT-FERRAND (63)

Avant-première du film La dernière reine

A 20 heures au cinéma Cinéma CGR Les Ambiances de Clermont-Ferrand, en présence du réalisateur Damien Ounouri et de la réalisatrice Adila Bendimerad.

Informations et réservations.

Synopsis : Algérie, 1516. Le pirate Aroudj Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols et prend le pouvoir sur le royaume. Selon la rumeur, il aurait assassiné le roi Salim Toumi, malgré leur alliance. Contre toute attente, une femme va lui tenir tête : la reine Zaphira. Entre histoire et légende, le parcours de cette femme raconte un combat, des bouleversements personnels et politiques endurés pour le bien d’Alger.

Jeudi 6 avril – STRASBOURG (68)

Conférence sur les femmes dans le jazz

A 18 heures à la Bibliothèque nationale de Strasbourg (6 Place de la République). GRATUIT.

Concert « Single Room »

A 20h30 à la Bibliothèque nationale de Strasbourg (6 Place de la République).

Quelques touchers de harpe électrique, quelques éclats chantés : Rafaëlle Rinaudo et Émilie Lesbros ouvrent les portes de leur chambre musicale où se télescopent violence et berceuse, poésie et bruitisme, jazz et pop. « Maison de poupée ou vaste château, la chambre de Single Room est pareille à celle des contes : elle communique vers d’autres mondes et d’autres temps ».

Billetterie en prévente sur sturmprod.com

Tarif réduit* : 8€ / plein : 13€ / Fin des préventes le 6 avril à 14h

Sur place le soir : Tarif réduit* : 10€ / plein : 15€.

Samedi 8 avril – CLERMONT-FERRAND (63)

Rencontre avec Cassandre Lambert, autrice jeunesse de L’empire des femmes

De 14 heures à 18 heures à la Librairie Les Volcans (80, boulevard François-Mitterrand). Rencontre avec Cassandre Lambert pour son livre L’empire des femmes (Didier Jeunesse Romans)

Grâce à un monde inversé, où les femmes ont le pouvoir, Cassandre Lambert parle de sujets polémiques et d’actualité : de la place des femmes, en passant par l’esclavage jusqu’à la pauvreté…! Un livre qui sous couvert de fiction, peut éveiller les consciences !

Mardi 11 avril – PARIS

Opéra No(s) Dames I Théophile ALEXANDRE & Quatuor ZAÏDE

Hommage dégenré aux héroïnes d’opéra

• A 20 heures au Trianon (80, boulevard de Rochechouart à Paris 18e) Tél. 01.44.92.78.05.

Poignardées, malades, suicidées, brûlées vives, défenestrées, noyées, pendues… En 4 siècles d’opéras masculins, le sort infligé aux héroïnes est aussi tragique que leurs airs sont sublimes. En 2023, et si Drame ne rimait enfin plus avec Dame ? Et si l’on inversait les rôles ?

Tarifs : de 29 € à 49 €. Plus d’informations et réservations.

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à la Maison des Femmes du 93.

• A 18 heures, le spectacle sera précédé d’une conférence gratuite d’1h animée par Ghada Hatem, Victoire Tuaillon et Isabelle Motrot. Conférence sur les corsets de genre de notre culture animée par la journaliste et autrice Giulia Foïs avec Catherine Clément, philosophe et autrice de L’Opéra ou la défaite des femmes, Ghada Hatem, directrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis, et Victoire Tuaillon, journaliste et autrice du livre Le Coeur sur la table. Réservation conférence.

Jeudi 13 avril – PARIS et en ligne

Apéro d’avril Femmes en mouvement

Femmes en Mouvement organise son Apéro du mois d’avril. A Paris et sur Zoom de 19 heures à 21 heures. Plus d’informations à venir.

Samedi 15 avril – PARIS

Spectacle Contes à rebours de Typhaine D.

A 14 h 30, au Café de la Gare. Renseignements et réservations.

Lire aussi : ELLE ÉTAIT UNE FOIS DES SORCIÈRES, TYPHAINE D. ET SES CONTES À REBOURS

Lundi 17 avril – PARIS

Spectacle La Pérille Mortelle de Typhaine D.

A 19 heures, au Café de la Gare. Renseignements et réservations.

Lire aussi : TYPHAINE D, L’ACTUALITÉ À LA « FÉMININE UNIVERSELLE » SUR SCÈNE

Samedi 19 avril – LYON

Rencontre avec Charlotte Soulary pour Le féminisme pour sauver la planète

Un livre-manifeste sur ce que l’écologie politique a à apprendre du féminisme. Car « la transition écologique sera féministe ou ne sera pas ». A 19h15 à La Librairie à Soi·e (16, rue Pizay à Lyon 1er). Rencontre animée par Alice Mesland-Millet. Entrée libre. Réservation.

Mercredi 26 avril – LYON

Rencontre avec Wendy Delorme pour Devenir Lionne

Quand l’écrivaine Wendy Delorme, fascinée par la figure de la lionne, s’intéresse à la vie sauvage et à la douleur de la domestication, cela donne un livre à la fois poétique, décapant et érudit, où la lionne devient le symbole d’une puissance féminine retrouvée. A 19h15 à La Librairie à Soi·e (16, rue Pizay à Lyon 1er). Entrée libre. Réservation.

Jeudi 27 avril – LYON

Rencontre avec Marvic pour Pente raide

A 19h15 à La Librairie à Soi·e (16, rue Pizay à Lyon 1er). Entrée libre. Réservation.

Voici une femme qui voyage seule, à pied. Avec elle, des rêves, des désirs, des émerveillements. Et dans son sillage, des hommes parfois amicaux, souvent prédateurs, et quelques fois agresseurs. Dans ce récit de voyage qui nous amène jusqu’en Iran, l’autrice raconte le harcèlement, un viol et les pentes raides qu’elle a dû gravir pour continuer à vivre après son agression. Empreint d’une lucidité et d’une sincérité totales, toujours poignant, parfois déroutant, Pente raide est un témoignage sans fard sur l’entrave que constitue la culture du viol pour les victimes en quête de reconstruction.