Bonne année 2026 !

La rédaction des Nouvelles News vous souhaite une année pleine d’énergie et de détermination. Les rendez-vous 2026 favorables à l’égalité femmes-hommes sont pris : transparence salariale, parité renforcée, congé de naissance, retraites. Ouvrons l’œil pour que ces rendez-vous soient honorés et continuons à faire face à l’adversité.

Bonne année à toutes et à tous !!! Tout d’abord, un grand merci pour votre soutien en 2025. Vos dons sont arrivés jusqu’aux dernières minutes de 2025. Grâce à vos gestes, nous entamons la nouvelle année ragaillardies.

Nous vous souhaitons une année pleine d’énergie et de détermination pour faire face à l’adversité qui s’annonce, après une année 2025 très chahutée.

(Lire 2025 : le bruit du masculinisme s’intensifie, la résistance aussi)

Voici ce qui doit avancer sur le front de l’égalité des sexes en 2026 :

1) La directive européenne sur la transparence salariale doit être transposée en droit français au plus tard le 7 juin 2026. En rendant visibles, donc contestables, les inégalités de rémunération, cette directive vise à garantir un salaire égal pour un travail égal.

– Les offres d’emploi devront indiquer une fourchette de rémunération.

– Chaque salarié·e pourra demander la moyenne des niveaux de rémunération des collègues effectuant le même travail et connaître les critères précis de fixation des salaires, les règles d’évolution et de progression.

– En cas de litige, ce sera à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination. Et les entreprises devront corriger tout écart supérieur à 5% à poste égal. La rémunération variable devra reposer sur des critères mesurables et transparents.

2) La Parité dans les instances dirigeantes : nouvelle étape de la loi Rixain de 2021.

Le 1er mars 2026, Les entreprises de plus de 1.000 salariés devront atteindre un quota de 30% de femmes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes.

C’est l’étape ultime avant l’objectif final de 40% en 2029. Cela oblige les entreprises à transformer leur « vivier » de haut management. (même si elles prennent parfois des tangentes. Lire : Les grandes entreprises avancent vers la parité… à nombre d’hommes constant)

3) Parité étendue pour les élections municipales de 2026

Jusqu’ici, les communes de moins de 1.000 habitants étaient exemptées de l’obligation de parité sur les listes. Désormais, la règle de l’alternance stricte (femme-homme) s’applique à toutes les communes, quelle que soit leur taille.

4) Le nouveau Congé de Naissance Annoncé pour remplacer l’ancien congé parental (peu utilisé car mal indemnisé), ce nouveau dispositif devrait voir le jour en 2026. Il devrait permettre aux deux parents de prendre un congé d’un à deux mois pour chacun, et de le fractionner. Le montant de la rémunération reste à valider : premier mois indemnisé par la Sécurité sociale à hauteur de 70% du salaire, et le second à 60% ?

5) Réforme des retraites : correction des carrières hachées

Plusieurs mesures de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) entrent en vigueur en 2026 pour réduire l’écart de pension (actuellement d’environ 38% entre hommes et femmes) :

– Calcul de la retraite sur les 23 ou 24 meilleures années (au lieu de 25) pour les femmes ayant eu des enfants, afin de compenser les périodes de temps partiel ou d’arrêt.

– Meilleure prise en compte des trimestres de majoration pour les carrières longues.

Il faudra ouvrir l’œil pour s’assurer de l’application de ces mesures.