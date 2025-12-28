2025 : le bruit du masculinisme s’intensifie, la résistance aussi

En 2025, des voix d’extrême droite, portées par de riches médias, ont haussé le ton. Des points de vue plus que contestables saturent le paysage médiatique. Mais les îlots de résistance se multiplient et nous remettons l’info à l’endroit.

Médias et sexisme

Dès le début de l’année, une polémique enflait : un média féministe peut-il être financé par le groupe Bolloré porteur de valeurs rétrogrades ? Simone Média et Bolloré : l’appel au boycott ne résout pas la question du financement de médias féministes

En même temps, un fort vent porté par l’élection de Donald Trump soufflait des Etats-Unis : Fin du « fact-checking » chez Meta : cap vers la désinformation… et la misogynie

Et cette tendance de début d’année n’a fait que s’amplifier :

« Énergie masculine » : les faiseurs d’opinion prennent le virage trumpiste à pleine vitesse

« Connard », « proxénète » : le retour de l’«énergie masculine » fait peur

IA et sexisme : qui paie ? pour propager quoi ?

Pas de discrimination = pas de business avec le pays de Trump ?

Andrew Tate, le retour du masculiniste aux États-Unis

Dans les médias français, le masculinisme ne s’affiche pas aussi frontalement mais les messages plus ou moins subliminaux mâtinés de sexisme entretiennent une culture patriarcale.

Depardieu, Cauet, Caubère, Morandini, Baylet… Pour les carrières de ces hommes, tout va bien

Du « féminisme revanchard » selon Praud au « devoir conjugal », le sexisme se cramponne

Europe 1 cache ses stagiaires mineurs pendant que Jean-Marc Morandini passe à l’antenne

Nicolas Bedos : les médias étanchent sa « soif de honte »… sans faire avancer la lutte contre les violences sexuelles

Jean-Luc Lahaye défie les féministes : le point de vue misogyne s’impose encore

Nicolas Bedos, Thierry Ardisson, Louis Sarkozy : leurs livres ne se vendent pas mais leur point de vue s’impose dans les médias

Féminicide : encore un titre de presse problématique

« Adolescence » sur Netflix : « L’endoctrinement masculiniste s’amplifie encore » alerte Stephanie Lamy

Le coup de com des sites porno pour échapper à la protection des mineur.es

Les féministes dénoncent « la machine à humilier les femmes » de Thierry Ardisson

Ils brandissent (encore!) la liberté d’expression pour protéger la haine en ligne

Le rapport sur les violences dans le monde de la cuture oublie la responsabilité des médias d’information

Meurtre d’une surveillante par un élève : la masculinité toxique toujours ignorée

Mais parfois, les grands médias ont un sursaut de lucidité : Attentat masculiniste déjoué à Saint-Etienne : le traitement médiatique des violences sexuelles évolue

Et pendant ce temps, des voix féministes disparaissent…

Réseaux sociaux : les algorithmes invisibilisent les messages féministes

Alerte : trop de voix féministes disparaissent du paysage médiatique

… sont minimisées ou déformées…

« Je ne suis pas féministe, j’ai un bon amant » : quand les médias dépolitisent le féminisme

…Et quand elles sont entendues :

Le « non consentement » intégré à la définition pénale du viol : enthousiasme et réserves

Médiatisation des femmes ? Des progrès dans l’épaisseur du trait

Un pape plein de compassion… sauf pour les femmes insoumises

Heureusement, les îlots de résistance sont nombreux :

L’hétérosexualité est nue. Des femmes font sécession

Cyberharcèlement misogyne de Typhaine D : 100% des accusés condamnés

Allemagne : des milliers de “mamies“ mobilisées contre l’extrême droite

TikTok : abrège sœur parodie abrège frère et dénonce le sexisme sur internet

TikTok : le compte de l’influenceur AD Laurent supprimé pour sexisme

La Tour Eiffel sort les femmes scientifiques de l’oubli

A Lyon, la place Gisèle Halimi efface la place de l’abbé Pierre

Gérard Depardieu condamné, les féministes saluent un progrès

Décision historique de la Cour de cassation contre la pornocriminalité

Les femmes émettent 26 % de CO₂ de moins que les hommes : le coût écologique de la virilité

Reproduction : la fin du mythe de l’ovule passif et des spermatozoïdes tout puissants

« Aux grandes femmes la patrie reconnaissante » ? Elisabeth Borne veut changer la devise du Panthéon

L’Espagne adoptera bientôt une loi pionnière sur la violence “vicariante” contre les femmes

Le déni d’agression sexuelle dans « Le dernier tango à Paris » ne passe plus

Comment Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, s’oppose à Trump

Une pétition, signée par des hommes, remet en cause les privilèges de l’homme blanc

Toutes des “sales connes”: l’insulte de Brigitte Macron devient un cri contre l’impunité des violences sexuelles

La justice française est toujours en deçà de ce qu’elle devrait faire pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, elle est sanctionnée

La CEDH condamne à nouveau la France : le « devoir conjugal » n’existe pas

La France condamnée pour « victimisation secondaire » par la CEDH

La justice française à nouveau condamnée par la CEDH dans une affaire de violences sexuelles

Mais aussi :

La Cour des comptes étrille une nouvelle fois la politique d’égalité femmes-hommes

Violences sexuelles : le Conseil de l’Europe appelle la France à en finir avec l’impunité

Procès Depardieu : une tribune pour en finir avec le sexisme au sein du système judiciaire

Éducation à la sexualité : l’Etat condamné pour 24 ans d’inaction

Et les violences continuent d’être dénoncées…

Violences sexuelles commises par les forces de l’ordre : une enquête dévoile des centaines de cas

Le baromètre du HCE confirme l’amplification du sexisme

Viol et agressions sexuelles : le HCE dénonce le déni et l’impunité. Il appelle le gouvernement à agir

Le #Metoo Police expose l’ampleur des VSS au sein des forces de l’ordre



… Mais la prostitution ne l’est pas trop

Violences prostitutionnelles : les premières victimes sont des mineures

« La prostitution est une violence » affirment les Français·es : la fable de la prostitution heureuse se dégonfle

Rouvrir des maisons closes : le coup de com qui dépasse le RN

Economie

Dans le monde du business, l’idée de la violence sexiste plane toujours : « Nous sommes collectivement responsables pour toutes les victimes » : le puissant discours des diplômées de l’École polytechnique

Et les femmes remettent en question un système qui les rejette. SISTA, cinq ans : « Ce ne sont pas les femmes qui doivent changer, c’est le système »

Discrimination salariale : nouvelle décision de justice en faveur de la transparence chez Safran

Intelligence artificielle : les femmes l’utilisent moins que les hommes… et alors ?

Une pétition pour instaurer le budget sensible au genre à l’échelle européenne

Mais ce système tient bon :

211 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises : un pactole masculin

Mixité au CAC40 ? Davantage de femmes, pas moins d’hommes au sommet

Le sexisme au travail : pas vu, pas sanctionné

Le monde du travail toujours hostile aux femmes

A partir de 40 ans, les femmes perdent en moyenne 157.245 euros en 20 ans

Les femmes gagnent 20 % de moins que les hommes pour un travail de valeur égale

Etats-Unis : les femmes quittent massivement le marché du travail

Trophées Défis RSE : « En 2025, quand on cherche des femmes entrepreneures qui réussissent on en trouve beaucoup »

Enfin plus nombreuses à la direction des entreprises, les femmes sont aussi plus nombreuses à en partir

Beaucoup d’hommes pensent encore que les femmes ne sont pas faites pour la technique

« Les femmes ont-elles ruiné le monde du travail? » : le New York Times prend un virage anti-féministe

Avant le plafond de verre, « l’échelon brisé » réduit les carrières des femmes

Gender Gap 2025 : moins de postes de direction pour les femmes et la France dégringole

Le système s’auto-alimente avec la sur confiance des hommes : La moitié des hommes pense pouvoir faire atterrir un avion…

En politique, la situation ne s’est pas améliorée : Parité en Europe ? 33% de femmes parlementaires et des reculs

Culture

Au cinéma, l’année a commencé par un espoir : Golden Globes : le cinéma fait (enfin) la part belle aux actrices de plus de 50 ans (que nous avions quelque peu tempéré). Mais très vite : César 2025 : où sont les réalisatrices ?

Au cinéma, ce sont encore des hommes qui disent aux femmes ce qu’elles doivent penser

Dans la BD : Le Prix Artémisia 2025 célèbre les pionnières de la BD



Sport :

On a trouvé une bonne nouvelle (tellement tardive !) Les gymnastes peuvent enfin choisir de porter un short lors des compétitions

Mais

Top 100 des athlètes les mieux payés ? 100 hommes !

Tennis : les femmes toujours moins formées et moins médiatisées que les hommes