« Donnez de la voix aux Nouvelles News »

L’appel d’Isabelle Germain, fondatrice de LesNouvellesNews.fr.

D’abord, un immense merci de nous lire et de lire ce nouvel appel à dons.

Vous faites partie de l’audacieuse aventure LesNouvellesNews.fr : regarder l’actualité avec des lunettes — osons le mot malgré le travail de sape de ses détracteurs — féministes !

Je l’affirme sans fausse modestie : s’il est un journal indispensable au pluralisme de l’information, c’est bien LesNouvellesNews.fr !

Et il y a vraiment urgence à soutenir ce bastion. Nous l’avons écrit à plusieurs reprises : beaucoup de voix féministes, portées par des consœurs de grand talent, ont disparu du paysage médiatique.



Et, en parallèle, les voix masculinistes deviennent assourdissantes : celles de youtubeurs brutaux, mais surtout celles de journaux grassement financés par de riches hommes pour porter des idées rétrogrades — y compris via des réseaux sociaux qui bloquent la visibilité des points de vue féministes. (lire notre récap 2025)

Dans ce contexte, maintenir un média féministe indépendant est un enjeu démocratique.

Autre enjeu, tout aussi crucial : la transmission. Dans les deux à trois ans à venir, je souhaite passer le relais. Cela suppose de recruter, former et accompagner des journalistes qui reprendront le flambeau, dans le respect de l’indépendance et de la ligne éditoriale du journal.

Depuis 16 ans, LesNouvellesNews.fr tiennent grâce à votre soutien, sous forme d’abonnements ou de dons, qui permet de faire vivre une petite rédaction. Notre modèle est exigeant et fragile.

Contrairement à nos confrères qui ne s’embarrassent pas de lunettes féministes, nous n’avons jamais bénéficié d’investissements assez lourds pour nous propulser. Jusqu’ici, « riche investisseur » et « féministe » semblaient incompatibles. Si des investisseurs ou investisseuses providentiel·les veulent m’accompagner pour assurer la transmission, prenons langue.

D’ici là — et très concrètement — votre soutien est indispensable.

Concrètement, vos dons permettent d’embaucher des journalistes professionnels, de produire davantage de contenus, de développer la visibilité du média et de préparer la transmission de ce média indépendant.

Vous nous aidez aussi en faisant connaître LesNouvellesNews.fr autour de vous.

Faire un don, ce n’est pas seulement soutenir un journal. C’est aussi :

défendre le pluralisme de l’information ;

refuser que les voix féministes disparaissent du débat public ;

faire un pied de nez aux algorithmes qui boutent le féminisme hors de la Toile ;

donner un coup de pouce à la relève.

Faites un don : le fisc vous en rendra 66 %. Vous gagnerez ma reconnaissance éternelle et vous prendrez part au pluralisme de l’info.

Merci de faire vivre LesNouvellesNews.fr.

Merci de faire tenir ce journal.

Isabelle Germain

Fondatrice – LesNouvellesNews.fr

PS : Non, LesNouvellesNews.fr ne sont toujours pas financées par un milliardaire féministe secret. En attendant qu’il se manifeste, nous comptons sur vous.