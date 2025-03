Médiatisation des femmes ? Des progrès dans l’épaisseur du trait

Après un micro-progrès de la présence de femmes dans le contenu des journaux en 2024, micro-régression début 2025. Et les stéréotypes vont bon train.

Observatoire Tagaday sur la présence des femmes dans la presse

française

Aux hommes, la politique, le sport ou le business. Aux femmes le divertissement et le statut de victime de violences sexuelles. C’est ce qui ressort dans une nouvelle étude sur la place des femmes dans les médias.

L’observatoire de la plateforme de veille médias Tagaday recence, depuis 13 ans les 1000 personnalités les plus médiatisées en France… et ne voit pas de grandes évolutions dans la place laissée aux femmes.

78% des personnalités les plus médiatisées sont des hommes

En 2024, elles ont représenté 22,8% des personnalités les plus médiatisées. Un record absolu depuis que cet observatoire existe ! C’est 2,4 points de plus que le record de 2022 (20,4). Mais voici que début 2025 ce progrès est effacé : 22% de femmes seulement parmi les personnalités les plus médiatisées.

Le record a été enregistré alors qu’en 2024, aucune femme ne faisait partie du Top 5 tandis qu’en 2023, il y en une : celle qui était alors Première ministre, Elisabeth Borne.

Mais, en 2024, il y a eu les Jeux Olympiques avec des obligations d’organiser autant de compétitions de femmes que de compétition d’hommes et quelques sportives sont apparues. Cependant « après une année 2024 largement marquée par les Jeux Olympiques, la visibilité médiatique des sportives dévisse en ce début d’année. Elles ne représentent désormais que 7% de la catégorie sport. »

Les JO ont permis aussi de mettre en lumière des femmes artistes qui ont brillé lors des cérémonies comme Céline Dion ou Lady Gaga. Ou encore des femmes politiques comme Anne Hidalgo, maire de Paris, dont la visibilité médiatique a grimpé de 8 points pour la hisser à la 35è place du classement.

Artistes oui, business women non

C’est d’ailleurs la politique qui fournit le plus gros des bataillons des personnalités médiatisées. En 2024, cette catégorie représente 35 des 50 premières places du classement (70%). L’année a été marquée par les élections européennes, la dissolution, les élections législatives anticipées, un nouveau gouvernement puis un autre… et quelques femmes sont apparues dans les débats. Même si à la fin, les postes les plus importants sont revenus aux hommes et le nombre de femmes élues à l’Assemblée Nationale a reculé (Lire : Moins de femmes députées, lendemain d’élections amer pour la parité)

Début 2025, les femmes politiques maintiennent leur présence dans les médias mais Les femmes sont devenues invisibles dans le « business ». « Les hommes occupent ainsi 100% de la catégorie. » écrit Tagaday. C’est toujours dans la catégorie « culture & médias » qu’on trouve le plus de femmes : elles occupent 32% de la catégorie.

Dans le top 25 des femmes les plus médiatisées en ce début 2025 14 sont des femmes politiques et 11 femmes de la catégorie culture & médias. Elles sont respectivement 3 et 2 dans le top5 des femmes médiatisées.

Le rapport fait un focus particulier sur Gisèle Pelicot, portée à la 252ème place du classement 2024 en raison du retentissement mondial de l’affaire des viols de Mazan. Et 361ème début 2025.

Un classement qui en dit long sur les normes sociales de sexes perpétuées par les médias.

Lire aussi :

L’information, miroir déformant sexiste de la société

Médiatisation des femmes inférieure à 20 % : il faudra faire beaucoup mieux en 2024 !

Personnalités médiatisées en 2022 ? Quatre sur cinq sont des hommes !

IA et sexisme : qui paie ? pour propager quoi ?

​​Les créatrices à peine visibles sur Youtube