Depuis 10 ans, Le Lab Femmes de Cinéma fournit des données sur l’évolution de la place des femmes dans le cinéma en Europe. Bilan : une progression en dents de scie et des reculs sur les deux dernières années. L’horizon de la parité demeure lointain.

DONNÉES 2026 DU LAB FEMMES DE CINÉMA

En 2016, Le Lab Femmes de Cinéma menait une première étude inédite sur la place des réalisatrices dans le cinéma en Europe. Dix ans plus tard, en 2026, l’organisation déplore que la situation ait à peine évolué. Dans son étude annuelle, qui marque les dix ans de cette initiative, Le Lab fait le bilan. Spoiler : la progression n’est pas linéaire, voire en recul.

« Un plafond de verre semble s’installer »

Va-t-il falloir attendre encore longtemps avant que la parité devienne réalité ? « Au rythme moyen observé depuis 2015, la parité serait atteinte en… 2062 ! », selon les estimations du Lab. Si les femmes sont représentées à 50% en moyenne parmi les étudiants et étudiantes en école de cinéma, une fois sur le marché du travail, ces proportions dégringolent. « La part de premiers films réalisés par des femmes en Europe est en moyenne de 29% sur la période 2015-2025 et elle chute à 23% pour les deuxièmes films et plus. Signal alarmant : la part de premiers films réalisés par des femmes n’a jamais dépassé 35% et est de nouveau en recul en 2025 au point de se rapprocher de la part de seconds films et suivants réalisés par des femmes, historiquement plus basse », déplore Le Lab.

L’étude note toutefois quelques évolutions. « Les chiffres de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel montrent une progression réelle de la part des films réalisés par des femmes en moyenne en Europe : elle est passée de 19,2% en 2015 à 25,8% en 2025 (+6,6 pts) », note le rapport. L’Autriche dépasse même le seuil des 50%. Une première. Mais cette victoire ne doit pas occulter certains reculs. « Si un pic de 26,5% est atteint en 2023, certaines années marquent des reculs (2018, 2022, 2024) et en 2025 », interpelle Le Lab, qui note une baisse pour la deuxième année consécutive, soit une première depuis 2015. « Signe qu’un plafond de verre semble s’installer », alerte l’organisation.

À cela s’ajoute une représentation inégale des femmes selon les genres. Si la part de réalisatrices actives a bien augmenté au sein de tous les types de films confondus entre 2015 et 2025, les réalisatrices sont davantage représentées dans le documentaire, à 33% en 2025. Le Lab souligne que c’est le secteur « où le budget moyen d’un film est inférieur à celui dans la fiction et l’animation ». Point positif : la part des réalisatrices dans l’animation progresse pour la première fois. Entre 2015 et 2019, cette proportion était de 14%. Elle est aujourd’hui de 20%.

Chiffrer les inégalités pour agir

En réalisant une étude annuelle depuis dix ans, Le Lab Femmes de Cinéma permet d’obtenir une vision plus claire des trajectoires des réalisatrices à l’échelle européenne et des obstacles auxquels elles se heurtent. « Il y a dix ans, quasiment aucun pays ne disposait de chiﬀres pour objectiver la sous-représentation criante des femmes et les déséquilibres à l’œuvre dans le cinéma européen », rappelle Le Lab en introduction de son étude.

Encore près de 30% des pays européens n’ont pas d’études statistiques portant sur les inégalités de genre dans le cinéma, c’est-à-dire sur « les écarts de budget et de rémunération, la part de femmes dans les équipes ou encore des données qualitatives sur l’expérience des femmes ». Or, « les études statistiques constituent le premier facteur déclencheur des politiques publiques », insiste Le Lab.

En 2015, seulement 9 pays européens avaient lancé une politique en faveur de la parité. En 2025, ce sont 25 pays. Le Lab Femmes de Cinéma réclame le partage du pouvoir de décision. Concrètement, cela veut dire : « garantir la parité dans les commissions d’attribution, les directions et les jurys, former ces instances aux biais et suivre la place des femmes au-delà de la réalisation, c’est-à-dire en production, aux postes techniques et les écarts de budget ».

La parité influence aussi l’évolution des récits. « La diversité est un levier de renouvellement de la création cinématographique », martèle Le Lab, avant de conclure : L’égalité dans le cinéma n’est pas une concession. […] Nous tiendrons le cap et n’attendrons pas 2062 ».

Le Lab prévient : « Les chiffres ne changent que si l’on change les règles. La prochaine décennie doit être celle de la transformation structurelle : celle des actions sur les budgets, les carrières, les instances de décision et les rapports de pouvoir.»

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