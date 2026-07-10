À CentraleSupélec, les diplômé·es contestent le modèle de société porté par leur école

En recevant leurs diplômes, les élèves de CentraleSupélec ont dénoncé un système qui favorise le lobbying des industries des énergies fossiles et de l’armement dans leur école, laisse perdurer le sexisme et refuse de se remettre en question.

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