Education à la sexualité : une action en justice pour que l’Etat respecte la loi

Le Planning familial, SOS homophobie et Sidaction saisissent le tribunal administratif de Paris. Objectif : faire appliquer la loi de 2001 qui prévoit trois séances d’éducation à la sexualité par an pour les élèves, tout au long de leur scolarité.

Les représentantes des associations de Cas d’école saisissent le tribunal (photo du Planning familial)

« L’Etat ne fait pas ses devoirs » ironisent les trois associations parties prenantes de Cas d’école : Le Planning familial, Sidaction et SOS homophobie. Ce jeudi 2 mars elles saisissent le tribunal administratif de Paris pour « faire reconnaître la responsabilité de l’Etat dans le défaut de mise en œuvre » de la loi de 2001.

Un défaut qui est à nouveau apparu dans un récent rapport de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. La loi de 2001 impose trois séances annuelles d’éducation à la sexualité à l’école, au collège et au lycée. Mais dans les faits, seulement 15% des écoliers et des lycéens et moins de 20% des collégiens en bénéficient.

Une enquête IFOP pour Cas d’école a également été réalisée en février 2023 auprès d’un échantillon de 1063 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans. Il en ressort que seulement 15% des personnes interrogées déclarent avoir bénéficié de plus de 6 séances d’ES dans toute leur scolarité et 17% n’en avoir jamais reçu. 67% des personnes interrogées déclarent ne pas avoir bénéficié des 3 séances annuelles d’ES.

Une enquête de la Direction générale de l’enseignement scolaire menée auprès des académies, des directions départementales et des établissements montrait que, pour l’année scolaire 2017-2018, seulement 57% des académies et 34% des directions départementales répondantes avaient mis en œuvre des formations.

Cette défaillance a des conséquences d’autant plus terribles que c’est l’industrie du porno qui s’engouffre dans le vide laissé par l’Etat et apprend aux jeunes une sexualité violente et dégradante. Chaque année, une étude sur la perception des violences sexuelles et sexistes montre que les jeunes ont de moins en moins de repères. Beaucoup ne savent pas dire ce qu’est un viol.

Lire : Contre la culture du viol, des améliorations mais le porno casse la dynamique

Une vidéo du Planning familial réalisée en avril 2022 montrait cette perte de repères.

Lire : Education à la sexualité à l’école : médiocre

Et, écrit Cas d’école : sans éducation à la sexualité « les IST progressent, les idées reçues sur la transmission et la prévention du VIH persistent, les violences sexistes et sexuelles perdurent de manière massive, les discriminations et violences LGBTIphobes augmentent. »

Les multiples appels des associations pour assurer cette éducation n’ont pas suffi. C’est donc au tribunal que l’affaire devrait se poursuivre.

Lire aussi dans Les Nouvelles News

Rentrée des classes : le HCE appelle à un plan d’urgence de l’égalité (2022)

Éducation à la sexualité : le défenseur des droits dénonce les lacunes de l’éducation nationale (2017)

L’éducation à la sexualité est « inégalitaire »… quand elle existe (2016)

L’éducation à la sexualité revient sur le tapis (2015)

Peillon relance l’éducation à la sexualité (2012)