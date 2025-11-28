« Femmes et santé : toujours une affaire d’hommes ? » Un livre pour en finir avec l’agnotologie

Dans cette nouvelle édition, Muriel Salle et Catherine Vidal éclairent les angles morts de la médecine, tout en soulignant les progrès accomplis.

de g à d : Aline Jaillet, Catherine Vidal, Muriel Salle

Lors de la présentation de la nouvelle édition du livre « de la collection Egale à Egal co-édité par Le Laboratoire de l’égalité et LNN édition (fille de LesNouvellesNews.fr) Muriel Salle a électrisé la salle en prononçant le mot « agnotologie.»

L’agnotologie est la science de l’ignorance : elle étudie comment l’ignorance se fabrique, se maintient ou se propage dans une société. Avec sa co-autrice, Catherine Vidal, Muriel Salle montre comment cette ignorance construite a façonné la médecine moderne. Les savoirs médicaux produits sur un modèle « androcentré » ont été pétris d’oublis et de biais. Le corps masculin était la norme, et tout ce qui s’en écartait — c’est-à-dire la moitié de l’humanité — a été traité comme une variation secondaire, anecdotique ou “trop complexe”.

Conséquences : certaines maladies sont sous-diagnostiquées chez les femmes, certaines pathologies féminines, comme l’endométriose, ont longtemps été ignorées. Et, à l’inverse, des pathologies considérées comme « féminines » comme la dépression — sont mal prises en charge chez les hommes.

Si cette deuxième édition (la première date de 2017) reconnaît quelques avancées, elle montre que la lutte contre l’agnotologie en santé est loin d’être achevée. Comprendre comment l’ignorance se construit est une étape indispensable pour mieux soigner — et mieux penser l’égalité.

Vous pouvez commander ce livre « fait maison » ici : https://www.lesnouvellesnews.fr/produit/femmes-et-sante-toujours-une-affaire-dhommes/